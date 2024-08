STUDENTI SE SELE NA PERIFERIJU ZBOG NIŽE CENE ZAKUPA U blizini fakulteta stanovi papreni, ali u ovim delovima grada ima i za 150€

Za studente koji nisu uspeli da se smeste u dom počinje prava noćna mora - pronalazak smeštaja, kako u centru Beograda tako i na periferiji.

U blizini beogradskih fakulteta trenutno u proseku nema stana za iznajmljivanje ispod 350 evra, a stručnjaci za nekretnine primećuju da sve veći broj studenata žrtvuje dobru lokaciju, te se odlučuju za periferiju zbog znatno nižih cena.

Podaci s tržišta pokazuju da, za razliku od Vukovog spomenika, Starog grada, Savskog venca ili Karaburme, gde je mesečni zakup minimum od 300 do 400 evra, povoljniji stanovi za studente s kirijom od 200 evra mogu se naći na Zvezdari, Voždovcu, Banjici i Paliluli.

Još povoljniji najam može se naći u Kotežu (od 180 evra), na Banovom brdu (od 150 evra) ili Zemunu (od 120 evra), dok akademci kojima je blizina fakulteta najmanje bitna najpovoljniji smeštaj mogu naći u prigradskim naseljima Obrenovcu, Lazarevcu, Sopotu, Batajnici, Ugrinovcima, Borči, Ovči ili Krnjači (od 100 evra), inače, linijama gradskog prevoza odlično povezanim s centrom prestonice.

Generacija Z Prioritet internet i pet frendli Generacija Z, koja je već stasala za fakultet, donosi nove prioritete u odabiru studentskog smeštaja, ukazuje Biljana Stojković: - Kao generacija koja je odrasla uz digitalne tehnologije, kvalitet interne veze postaje jedan od ključnih faktora prilikom izbora stana. Pouzdan i brz internet više nije luksuz, već osnovna potreba za ovu grupu studenata. Sve više studenata prilikom traženja stana postavlja i pitanje da li su stanovi pet frendli, tj. da li vlasnici dozvoljavaju da u stanu borave kućni ljubimci. S obzirom na rastući broj studenata koji imaju kućne ljubimce, ovaj faktor postaje sve značajniji pri izboru idealnog mesta za stanovanje.

Stručnjaci za nekretnine preciziraju za Kurir da studenti tradicionalno traže stanove u blizini fakulteta, centru grada ili na lokacijama koje su saobraćajno dobro povezane s delom grada gde se nalazi fakultet. Ali te lokacije su upravo i najskuplje, te na njima garsonjere koštaju minimum 300 evra, dok su one malo uređenije preko 600 evra pa naviše.

Depozit dodatni teret

- Trošak iznajmljivanja stana predstavlja znatno opterećenje za kućni budžet, često nameće izbor manjih, ali funkcionalnih stanova u kojima može zajedno živeti više studenata. U određenim delovima grada nude se povoljnije cene za veće stanove, pa se neki studenti odlučuju da dele stan s više cimera kako bi dodatno smanjili troškove. Ipak, najveća potražnja i dalje postoji za jednoiposobnim stanovima čija mesečna kirija ne prelazi 350 evra. Jedan od bitnih aspekata pri odabiru stana je i visina depozita koji se ostavlja kao zalog za eventualno počinjenu štetu. Ovo pitanje postaje sve važnije, jer dodatno opterećuje porodični budžet, s obzirom na to da se depozit plaća zajedno s prvom kirijom - kaže za Kurir Biljana Stojković, rukovodilac razvoja u oglasniku Sasomange.

Raspon kirije po lokacijama Stari grad 400-2.50 Vukov spomenik 350-1.300 Trg Nikole Pašića 350-2.000 Karaburma 350-1.000 Savski venac 300-1.700 Dušanovac 300-950 Braće Jerković 300-700 Vojvode Stepe 300-750 Galenika 300-1.000 Višnjička banja 300-650 Novi Beograd 250-600 Vračar 250-2.300 Zvezdara 200-1.200 Voždovac 200-1.200 Banjica 200-750 Palilula 200-1.200 Kotež 180-350 Banovo brdo 150-1.400 Zemun 120-1.000 Obrenovac, Lazarevac, Sopot, Batajnica, Ugrinovci, Borča, Ovča, Krnjača 100-550 * iznosi su u evrima * cene za garsonjere, jednosobne i dvosobne stanove

Njen kolega Marko Bognar, specijalista za marketing komunikaciju, kaže da je iznajmljivanje nekretnina u centru grada Beograda obično znatno skuplje.

- Cene stanova u delovima kao što su Stari grad, Vračar, Dorćol i Novi Beograd mogu se kretati od 500 do 1.000 evra mesečno za manji stan, dok veći stanovi ili luksuznije nekretnine mogu imati cenu i preko 1.500 evra mesečno. Iznajmljivanje nekretnina na periferiji Beograda je obično povoljnije. U naseljima kao što su Stepa Stepanović, Batajnica ili u opštinama kao što su Obrenovac, Lazarevac i Sopot cene se mogu kretati od 200 do 400 evra mesečno za manji stan, dok veći stanovi mogu biti u rasponu od 400 do 700 evra mesečno - kaže Bognar.

Više prostora za manje novca

Navodi i najpopularnija područja za kojima vlada najveća potražnja među brucošima:

- Vračar kao centralna gradska četvrt, koja je blizu Univerziteta u Beogradu, mladima nudi mnogo kafića, restorana i drugih sadržaja. Zatim Stari grad kao lokacija koja uključuje blizinu glavnih fakulteta, kao i raznih kulturnih i zabavnih sadržaja. Novi Beograd posebno je atraktivan zbog modernih stambenih kompleksa i dobre povezanosti sa ostatkom grada. Banovo brdo popularno zbog mirnijeg okruženja i relativno blizu univerzitetskih kampusa, kao i dobre povezanosti s centrom grada. Savski venac takođe je popularan zbog lokacije i povezanosti sa ostatkom grada.

Prosečna kirija po strukturi stanova u Beogradu Garsonjera - 350 evra

Jednosoban stan - 400 evra

Dvosoban stan - 650 evra

Ističe takođe da, iako su i dalje najtraženije centralne opštine poput Vračara, Starog grada, Novog Beograda, Banovog brda i Savskog venca, sve veći broj studenata odlučuje se za periferiju zbog znatno nižih cena.

- Razlika u ceni između centralnih i perifernih lokacija omogućava im da dobiju više prostora za manje novca, uz dobru povezanost gradskim saobraćajem, što čini periferiju sve privlačnijom opcijom. Iako se povremeno mogu pojaviti promene u cenama nekretnina zbog sezonskih varijacija ili kratkoročnih tržišnih trendova, trenutno nema konkretnih indikacija da će doći do bitnijeg povećanja cena - rekao je Bognar.

