"DECA NISU MOGLA DA STIGNU DO WC, CEO HOTEL JE SMRDEO NA POVRAĆKU" Trener dečaka koji su u Krupnju dobili ozbiljne stomačne tegobe

"Trener je u nedelju u 20 do šest ujutru javio da su mi deca u bolnici u Loznici. Hitno smo otišli tamo. Rekli su mi da su povraćali i po 15 puta, imali su strašnu dijareju, bol u stomaku, mučninu... Rekli su mi da se mnogim mališanima nakon večere slošilo. Povraćali su masovno, i to u mlazovima. Deca su padala kao pokošena!".

foto: Privatna Arhiva

Ovo za Kurir priča Sandra Ilić Petković, majka dvojice dečaka, od devet i 13 godina, koji su sa drugarima, i dvojicom trenera, iz škole fudbala "Spartanac" iz Opova, u petak došli u jedan hotel u Krupnju gde su imali pripreme. Tamo su mališani u subotu uveče, prema priči roditelja, počeli masovno da povraćaju, a te scene su bile jezive.

- Sin od devet godina je 15 puta povraćao. Trener je njega i još nekoliko dece kojima je bilo baš loše odveo u DZ u Krupnju. Starijem sinu u tom trenutku nije bilo toliko loše, ali je krenuo sa bratom. U međuvremenu se i njemu pogoršalo stanje. Izgledali su toliko malaksalo i iscrpljeno da su ih hitno transportovali za Loznicu, dok su drugoj deci dali infuziju - priča ova majka.

Preko pedesetoro dece je imalo ozbiljne simptome, tvrdi Sandra, a petoro, među kojima je bilo i njeno dvoje dece, odmah je prebačeno u OB "Loznica". Deca u kampu su imala između pet i 16 godina.

foto: Kurir/T.I.

Njena decu su puštena iz bolnice tek oko 21 sati uveče, nakon primljenih pet, šest boca infuzije. Dva deteta je i posle toga zadržano.

- Nisam išla do hotela, jer sam odmah otišla do bolnice, pa mi je majka jednog deteta donela garderobu. To su bili puni džakovi ispovraćanih stvari - kaže ona i dodaje da sada čeka rezultate analiza.

foto: Privatna Arhiva

Ona, kao i većina drugih roditelja, sumnja da je u pitanju trovanje hranom.

- Deca su u subotu za ručak imala neki paprikaš koji je, kako tvrde, bio jako neukusan, a za večeru picu na kojoj je, kažu deca, bila neka pokvarena salama, skroz zelena - navodi Sandra.

Saša Komarov, trener škole fudbala "Spartanac" kaže za Kurir da je u noći između subote i nedelje prvo petnaestak mališana počelo naglo da povraća.

foto: Privatna Arhiva

- Krenulo je po sobama. Po jedan, dvoje iz svake sobe je počeo da povraća u mlazovima. To je bilo nešto neverovatno, nisu mogli da stignu do toaleta. Ceo hotel je smrdeo na povraćku i fekalije. U jednom trenutku sam svu decu izvukao iz hotela, seli smo na neke baštenske stolice ispred hotela, ali se to nastavilo... - kaže on koji je sa nekolicinom dece krenuo u DZ u Krupnju dok je drugi trener ostao sa ostalom decom kod koje su se takođe pojačavali simptomi. Ujutru je pozivao roditelje da dođu po decu. I njemu se tog dana slošilo.

- Neka deca su se kad su se vratili kući javljali u Tiršovu, jedno je zadržano - kaže on i dodaje da ne može da zna šta je uzrok jer nije lekar, ali da sumnja da je tako nešto mogao da izazove virus.

- Još uvek ne znamo šta je uzrok, tako da nećemo da pravimo paniku. Uzeli smo uzorke i za dva dana možemo dati informaciju, ali meni kao epidemilogu to ne liči na trovanje hranom - rekla je za Telegraf epidemiološkinja Dragana Radojičić iz Zavoda za javno zdravlje Šapca.

Za Kurir su u ovoj ustanovi poručili da su analize urađene i da će rezultati biti najkasnije do srede.

Direktorka hotela Sumnjamo na virus Milena Knežević, direktorka hotela u Krupnju u kom su deca boravila kaže za Kurir da nema nikakvu sumnju u kvalitet hrane koju su deca jela u hotelu. - Naši dobavljači su najsiguirniji u zemlji, koje smo mi birali po kvalitetu, a ne po ceni artikla. I to iz razloga što su naši klijenti - naša deca. Da je u pitanju trovanje hranom sva deca bi se zatrovala od iste, a samo oko 35 odsto dece koje je tada bilo u hotelu je imalo simptome, i to ne u isto vreme. Prema našim saznanjima neka deca su već imala te simptome pre nego što su došla u hotel. Svakako čekamo rezultate analiza, ali po našim saznanjima i u hotelima širom Srbije gosti imaju slične simptome što nam je razlog da sumnjamo na virus - kaže direktorka i dodaje da se svi gosti koji su trenutno u hotelu od nedelje osećaju dobro.

U Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj RTS je rečeno da je nekoliko dece pregledano u toj ustanovi i da klinička slika nije pokazala potrebu da deca budu zadržana, tako da su svi odmah otišli kući.

Dragana Mitrovic, pi-ar Opšte bolnice u Loznici, kaže za RTS da je sedmoro dece primljeno i hospitalizovano sa simptomima dijareje i povraćanja, i posle terapije su u dobrom opštem stanju otpušteni iz bolnice.

Zaštitnik gradana Zoran Pašalić pokrenuo je ovim povodom isptni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva zdravlja, Odeljenja sanitarne inspekcije i Zavoda za javno zdravlje Šabac.

Bonus video:

02:53 SA OVOM NAMIRNICOM NIKAKO NE PRETERUJTE! Srbi je svakodnevno konzumiraju, a nisu ni svesni kakvo TROVANJE može izazvati