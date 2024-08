U GUNJU I OPANCIMA ODRŽALI ISTORIJSKU LEKCIJU! U slavnom Tekerišu obeležena 110. godišnjica Cerske bitke

LOZNICA – Državna ceremonija obeležavanja 110. godišnjice od bitke na Ceru, prve savezničke pobede u Velikom ratu, održana je danas kod spomenika u Tekerišu. Najpre je pomen junacima Cerske bitke služio vikarni episkop patrijarha Porfirija, zajedno sa vladikom šabačkim Jerotijem i sveštenstvom SPC, a onda je u slavu palim vojnicima venac položio izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik vladinog Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Nemanja Starović.

On je iz Tekeriša poručio da je ‘’Cerska bitka simbol naših narodnih pobeda i naše narodne moći, pokazuje nam i dokazuje šta sve možemo kada smo zaista složni’’.

foto: T. Ilić

- Cerska bitka je trijumf volje i ljubavi srpskog vojnika i naroda prema svojoj otadžbini i slobodi. Poruka je to nama, kao potomcima cerskih junaka, ali i svima onima koji jednaku oholost i mržnju gaje prema našoj slobodi, da ne treba da se zaleću i da seire. Da srpski vojnik brani svoje ognjište tako da iz odbrane prelazi u napad sa namerom da neprijatelja do nogu viteški potuče. Veliki praznik Preobraženje kao da je tada najavio i preobraženje srpskog vojnika u div junaka koji sa nesalomivom voljom brani kuću. Danas iz njihovog podviga crpimo snagu da nastavimo putem sveobuhvatnog jačanja naše države. Ovaj dan potvrda je da nikada nismo i nikada nećemo dati Srbiju. Klanjajući se danas senima cerskih junaka moramo dokazati da smo spremni da i u budućnosti odbranimo interese srpskog naroda bez obzira na izazove pred nama. Cerska pobeda je potvrda naše spremnosti da branimo otadžbinu. Cer je naša neprolazna slava za koju smo dali najdragocenije žrtve. Mi potomci pobednika iz Prvog svetskog rata imamo zadatak i obavezu da se zapitamo kakve poruke možemo da izvučemo iz tog podviga najslavnijeg naraštaja u srpskoj istoriji. Obeležavajući 110. godišnjicu cerske pobede poručujemo da ih nismo i da ih nikada nećemo zaboraviti. Srbija ujedinjena pobeđuje, to je naš zavet prema tim div junacima koji ovde padoše da bismo mi bili slobodni - rekao je Starović.

U ime institucija Republike Srpske obratio se ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, koji je, pored ostalog, rekao da od Kosovske bitke do danas Srbinu nije važno kolika mu sila preti već kolika je svetinja koju brani.

1 / 7 Foto: T. Ilić

- Srpski narod sa obe strane Drine oduvek je težio nacionalnom jedinstvu i ujedinjenju. Isti jezik, kultura, tradicija, pravoslavna vera, iste vrednosti i briga u očuvanju nacionalnog identiteta predstavljaju srpski narod sa obe strane Drine – rekao je on.

U uverenju da je greh izjednačavati dobro i zlo, istinu i laž, slobodu i ropstvo, narod odeven u gunj i opanak ovde je održao istorijsku lekciju za sva vremena kako se brani svoja otadžbina, rekao je zamenik gadonačelnika Loznice Petar Gavrilović kao i da ''istorija i preci koji su utkali živote u temelje moderne Srbije ne smeju biti zaboravljeni''.

- Puno je razloga da budemo ponosni na našu istoriju, na pretke, borbu za slobodu koja se sticala vekovima, do današnjih dana. Danas sećajući se tih svetlih trenutaka iz naše istorije odajemo počast i udaramo temelje nove budućnosti. Odajući dužnu počast na Ceru moram istaći da je mirotvorna državna politika koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić doprinela širem povezivanju različitih interesa u regionu, zbližavanju ljudi i kultura, privrednom razvoju i sve većem procvatu ekonomskih tokova, a na prvom mestu očuvanju mira i stabilnosti. I baš zato danas na ovom mestu mogu reći – braćo junaci koji ste ostavili život da bi mi danas bili slobodni, nemate se zašto stideti potomaka! I mi kao i vi Srbiju volimo, za Srbiju živimo i za Srbiju bi život dali!Večna vam slava i hvala – poručio je on.

Na spomenik cerskim junacima vence su položili i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Mačvanskog okruga, predstavnici gradova i opština Loznice, Šapca, Bogatića, Vladimiraca, Koceljeve, Ljubovije, Malog Zvornika, princ naslednik Filip Karađorđević, predstavnici ambasada i Udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i boračkih organizacija i građani. Podsetimo, Cerska operacija trajala je od 12. do 24. avgusta 1914, a sama Cerska bitka započela je u noći između 15. i 16, a završila se srpskom pobedom, prvim savezničkim trijumfom u Velikom ratu. Do 24. avgusta je sa teritorije Kraljevine Srbije proteran i poslednji Austrougarski vojnik.