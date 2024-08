NA SAMO PAR MINUTA ŠETNJE OD CENTRA: Na prelepoj peščanoj plaži, hotel iz vrlo poznatog svetskog lanca

Tunis - egzotična zemlja, prelepih kontrasta, koja predstavlja prirodni most između Afrike i Evrope, spaja miris mediteranskog zelenila i peska Sahare sa juga. Zemlja magreba koja se graniči sa Alžirom na zapadu i Libijom na jugoistoku, ostatak države ograničen je Sredozemnim morem čija se obala proteže čak 1300 km sa prelepim dugim i širokim peščanim plažama. Tunis je, zbog povoljne primorske klime, veoma popularna turistička destinacija i tokom zime.

Barcelo Concorde Green Park Palac e 5* https://www.1atravel.rs/putovanje/concorde-green-park-palace/ se nalazi u mestu Port el Kantaoui, na 500 m od luke i centra. Od aerodroma Monastir udaljen je oko 21 km, a od Soussa je udaljen oko 12 km.

Hotel https://www.1atravel.rs/putovanje/concorde-green-park-palace/ pripada poznatom lancu hotela Concord. Otvoren je 2016. Prostire se na površini od 50.000m². Hotel ima 452 smeštajne jedinice. Osim glavnog restorana ‘Vendome’, gostima su na raspolaganju i à la carte restorani Didon (orijentalni restoran), La Savoj (gastronomski specijaliteti), Nesoi ( mediternaski restoran) , kao i tri bara – Lobby Swing, Pool Blu i Lounge bar Funana.

foto: Promo

Za najmlađe je tu Mini Club ‘Kiddy Club’ (4-12god), igralište za decu i dečiji bazen (28 m2).

Barcelo Concorde Green Park Palac e 5* https://www.1atravel.rs/putovanje/concorde-green-park-palace/ se nalazi na prelepoj peščanoj plaži u Port El Kantaoui-u, u neposrednoj blizini marine i centra mesta.

foto: Promo

Sve sobe hotela https://www.1atravel.rs/putovanje/concorde-green-park-palace/ imaju balkon ili terasu, SAT TV, klimu, mini bar (voda i soft pića se dopunjuju jednom dnevno), sef, telefon, kupatilo sa kadom, fen za kosu, Wi-Fi internet.

foto: Promo

Standard sobe su površine oko 40 m². Imaju dva ležaja 110 cm x 220 cm. Mogu imati pogled na more ili na vrt. Family suites su površine oko 58 m². Imaju odvojenu spavaću (francuski ili dva odvojena ležaja) i dnevnu sobu (sofa na razvlačenje). Mogu imati pogled na more. Junior suites su površine oko 55 m². Spavaća soba (francuski ili dva odvojena ležaja) nije odvojena od dnevne sobe. Mogu imati pogled na more ili na bazen. Prestige suites su površine oko 62 m². Spavaća soba (francuski ležaj) može biti odvojena ili u jednoj prostoriji sa dnevnom sobom (sofa na razvlačenje). Sobe imaju frontalni pogled na more. Plaća se: room service, telefon i ostalo van koncepta.

foto: Promo

Usluga u hotelu https://www.1atravel.rs/putovanje/concorde-green-park-palace/ je All Inclusive – doručak, ručak, večera u glavnom restoranu (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, užine, kolači u određeno doba dana. Gostima su na raspolaganju i à la carte restorani Didon (orijentalni restoran), La Savoj (gastronomski specijaliteti), Nesoi (mediteranski restoran otvoren od 15.06. do 15.09.) uz prethodnu rezervaciju.

Pored svega navedenog, Barcelo Concorde Green Park Palac e 5* https://www.1atravel.rs/putovanje/concorde-green-park-palace/ ima konferencijski centar, frizerski salon uz doplatu, kao i uslugu pranja i peglanja veša uz dodatno plaćanje.

Po pitanju fitnesa i velnesa, u ovom hotelu https://www.1atravel.rs/putovanje/concorde-green-park-palace/ postoji besplatna soba za fitnes, ali uz doplatu, gosti mogu uživati u čarima hammama, različitih masaža, talaso terapija i hidroterapijskih tretmana, kao i koristiti različite usluge kozmetičara.

foto: Promo

Ove godine u Tunis možete otputovati i direktnim letom iz Niša, a ne samo iz Beograda.

U ponudi agencije „1 A Travel“ nalaze se i drugi hoteli u Tunisu https://www.1atravel.rs/destinacija/tunis/, novoj destinaciji u ponudi, ali i brojni kvalitetni hoteli u Egiptu https://www.1atravel.rs/destinacija/egipat/, kao i naravno u Turskoj https://www.1atravel.rs/destinacija/turska/, za koju je agencija specijalizovana i već godinama poznata kao izbor broj jedan. Celokupnu ponudu možete pogledati na zvaničnom sajtu https://www.1atravel.rs/ agencije, a za dodatne informacije nam se možete obratiti na telefon call centra 011 655 78 00.

foto: Promo

Promo