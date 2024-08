OPŠTA POMAMA ZA ZLATNIM HARI POTEROM: Srbi veruju da figurica iz slatkiša vredi mnogo, a dobitnici je prodaju i za 2.500 evra!

Trenutno u Srbiji vlada opšta pomama za jednom igračkicom koja se dobija uz poznati slatkiš, a mnogi veruju da će se zbog nje obogatiti!

Naime, kupovinom ovog slatkiša na poklon se dobijaju i figure likova iz serijala Hari Poter.

Među tim figuricama postoje i zlatne figurice glavnog junaka, a navodno postoji 10 ovih figurica koje imaju na poleđini ispisan kod.

Neko je na društvenim mrežama očito pustio priču da baš te figurice vrede i po nekoliko hiljada evra, međutim, to niko zvanično nije potvrdio. Ali se to proširilo i do naše zemlje.

U poslednje vreme ovaj slatkiš se prodaje u velikim količinama, a Srbi panično jure da ga kupe u želji da baš oni osvoje zlatnu figuricu sa kodom.

Neki, su imali sreće i da je dobiju, pa je sada prodaju putem platformi za prodaju, ali i na društvenim mrežama i to po ceni od 50 evra, a neki čak i za 2.500 evra!

Pomama za ovim zlatnim figuricama sa kodom nije prisutna samo u našoj zemlji, već i u drugim zemljama.

Na društvenim mrežama mnogi koji su dobili zlatnu figuricu se pitaju da li će postati bogati.

Zlatni primerak Hari Potera sa kodom dobio je i influenser i mladi pevač Filari.

- Evo dobiću srčku, ljudi! Dobio sam pravog! Ima kod! Ima! Da li vi verujete da sam ja zapravo dobio tog zlatnog Hari Potera sa kodom? Prvo nisam znao za ovo, i onda je dosta vas u komentarima pisalo da su zapravo dobili zlatnog Hari Potera. To je meni naravno bilo čudno, onda sam pogledao tog svog prvog koga sam dobio, i on je imao ovaj neki kod iza, znači ovde piše WT401 - ispričao je Filari u jednom od svojih video klipova.

Kaže i da je dobio još jednog zlatnog, ali da se on razlikuje od onog sa kodom.

- Mala je jako razlika, ali možete da vidite, ovaj je nekako zlatniji. I ovaj drugi kog sam dobio, nema nikakav kod pozadi, a ovaj ima. I sad recite mi, molim vas, u komentarima, da li je to taj kod, i da li je ovo ovo? I kad ih stavite ovako jednog pored drugog, oni se malo razlikuju, ako možete da vidite - rekao je Filari.

Jedna Tiktokerka iz Hrvatske, gde takođe vlada ludilo zbog ove igračkice, je detaljnije istraživala.

- Malo sam proučila i kolekcionerske sajtove, gledala sam na eBay-u i raznim drugim newskalu, marketplace na Fejsbubu, itd. Znači, zaista ima od 500 evra, jednog evra, do 45.000 evra, ali to apsolutno ništa ne znači, jer zapravo ja mogu tako staviti staru šlapu da prodajem za 100 hiljada evra i šta mi ko može, niko neće kupiti, isto kao što verovatno ni ovo neće kupiti, jer koliko sam shvatila na tim kolekcionerskim sajtovima, to nije retka figurica. Što se tih kodova tiče, ti kodovi postoje, ali isto ništa ne znači, nije da postoji neki retki kod. To je ono što sam ja shvatila - objasnila je ona.

