MARIJA JE 7 NOĆENJA, SVE OBROKE I IZLETE NA SICILIJI PLATILA 600€: Ovo je najbolje mesto za letovanje u sezoni, ako znate CAKE!

Sicilija je, verovali ili ne, najpovoljnija destinacija za letovanje u sezoni, tvrdi jedna Marija koja je avionski prevoz, sedam noćenja, sve obroke na putovanju, kao i izlete i suvenire, platila ukupno oko 600 evra.

U snimku koji je objavila na Tik Toku gde ima nalog "marijasolotraveler" ona je objasnila i kako.

foto: marijasolotraveler, Tik Tok Printscreen

- Čini mi se da je Sicilija najpovoljnija destinacija za letovanje u sezoni, pa da vidimo koliko me je to koštalo u sopstvenoj režiji. Aviokarte Beograd-Rim je bila 30 evra, Rim-Katanija 25 evra, Palermo-Bergamo 35 evra i Bergamo-Beograd 15 evra, što je ukupno 105 evra. Imala sam sedam noćenja - 4 u Kataniji i tri u Palermu i to me je ukupno koštalo 240 evra - objašnjava ona.

foto: marijasolotraveler, Tik Tok Printscreen

Kaže da joj je dosta novca uštedelo to što je za prva četiri noćenja u Kataniji imala uključen doručak i večeru.

foto: marijasolotraveler, Tik Tok Printscreen

- Išla sam na pet izleta i platila sam transfer do Palerma, to je bilo oko 80 evra. Najveće bacanje para su mi taksiji i ležaljke, tako da to nisam koristila. Na hranu nisam štedila, a nisam ni morala jer je sve dosta povoljno. Dobar obrok u restoranu možete jesti za manje od 10 evra, na ulici je obrok manje od pet evra, kafa 2 evra, pivo tri, koktel do pet evra, dezerti do pet, sladoled do tri evra. Hranila sam se i u smeštaju, cena hrane je i jeftinija nego kod nas. Procenjujem da sam za hranu dala oko 200 evra. Na muzeje i atrakcije sam potrošila oko 20 evra - kaže ona i dodaje da je na suvenire dala oko 30 evra.

foto: marijasolotraveler, Tik Tok Printscreen

- Suveniri su jeftiniji na pijaci i magneti su po evro, recimo. Ukupno me je sve to izašlo oko 620 evra - kaže ona i dodaje da misli da može još jeftinije da se prođe.

Sicilija, najveće ostrvo Mediterana, inače, predstavlja jedinstveno mesto koje odlikuje specifična kultura, tradicija i životni stil. A ovde se nalaze i neke od najlepših plaža na svetu.