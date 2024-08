"Onesvestila sam se kada sam saznala da je moj snimak na sajtovima": Potresne ispovesti žrtava osvetničke pornografije!

Dečko je objavio privatne snimke posle raskida. Godinama sam trpela vršnjačko nasilje. Pretili su mi. Neki članovi porodice su mene krivili i prekinuli kontakt sa mnom. Živela sam godinama u strahu da će moji roditelji saznati. Posledice odbačenosti su bile depresija, anksioznost i zavisnost.

Ovo je samo jedna u nizu bolnih ispovesti koje su objavljene u istraživanju "Pucanje tišine: svedočanstva žena", čije su autorke članice udruženja Osnažene Nikolina Tomašević, Staša Ivković i Ana Zdravković, a koje, između ostalog, ima za cilj da podigne svest o posledicama osvetničke pornografije.

Staša Ivković Želeli smo da pokažemo kroz kakvu bol prolaze žrtve foto: Privatna Arhiva Staša Ivković, jedna od autorki istraživanja, kaže za Kurir da su u ovo istraživanje krenuli nakon što je objavljeno prvo istraživanje o Telegram grupama, kada su brojne devojke s njima delile svoja iskustva. - Naš cilj je bio da ličnim pričama pokažemo kroz kakvu vrstu bola i patnje prolaze žrtve osvetničke pornografije. Pokušavamo da dopremo i do onog dela populacije koji i dalje komentariše da je žrtva sama kriva, da se sama fotografisala... Isto tako, cilj nam je i da podignemo svest o ozbiljnosti problema digitalnog nasilja, koji i dalje nije shvaćen ozbiljno koliko bi trebalo, kao i da ukažemo institucijama na potrebu za jačanjem resursa i kapaciteta visokotehnološkog kriminala. Takođe, ovim apelujemo i da se osvetnička pornografija uvede kao krivično delo u krivični zakonik.

- Osvetnička pornografija, to jest nasilje prouzrokovano deljenjem privatnih sadržaja žrtava, predstavlja globalni problem svih modernih društava koji sa ubrzanim razvojem digitalnih tehnologija postaje sve učestaliji, a posledice sve teže otklonjive. Kod žrtava može izazvati strah, anksioznost, depresiju, emocionalne i psihološke posledice, kao i osećaj srama, stida i krivice - navodi se u istraživanju i ističe da žrtve osvetničke pornografije nekad čak ne moraju ni znati da su snimane ili fotografisane.

foto: Shutterstock

Posledice zlostavljanja

Osvetnička pornografija nije samo pitanje privatnosti već je to i oblik zlostavljanja koji ostavlja duboke emocionalne ožiljke, o čemu upravo govore i same žene koje su bile žrtve.

- Prijatelj mi je rekao da je video moj snimak na jednom od sajtova. Uspela sam da ga skinem. Snimak je bio postavljen pod mojim imenom. Kad sam saznala, onesvestila sam se od stresa - ispričala je jedna žena.

Druga je čak pomišljala na samoubistvo:

Inicijativa Još uvek ne postoji zakon U Srbiji još uvek ne postoji zakon koji osvetničku pornografiju prepoznaje kao krivično delo, podsetile su autorke ovog istraživanja. - Narodni poslanik Aleksandar Olenik podneo je predlog zakona koji osvetničku pornografiju prepoznaje kao krivično delo, ali predlog zakona nije usvojen. Autonomni ženski centar (AŽC) predao je svoj predlog zakona Ministarstvu pravde 2022. Trenutno radi na ažuriranju predloga kako bi se prepoznala i odgovornost administratora grupa poput onih na Telegramu - navodi se u istraživanju.

- Osećala sam se mizerno do te mere da sam u nekoliko navrata želela sebi da oduzmem život. Bojala sam se reakcije svojih najbližih, bojala sam se svega. Skrivam se iza maske tokom dana, a samo bog zna kako mi je naveče, kad legnem da spavam. A o prijateljima ne treba ni pričati - sve prijateljice su me odbacile i govorile da sam ku**a, da ih je sramota mene čak i nakon što sam im priznala da imam suicidalne misli. Boli. Ne znam kako dalje. Želim pobeći od svih. Jednu devojku je bivši partner proganjao i dugo vremena pretio da će objaviti sporan materijal. Niko nije reagovao.

foto: Martyn Evans / Alamy / Alamy / Profimedia

- Tadašnji dečko i ja smo razmenjivali slike jer smo bili u vezi na daljinu. Nisu postojale naznake da želi da mi naudi u bilo kom smislu. Međutim, prekinula sam vezu jer više nisam bila zaljubljena i tada se u njemu probudio nasilnik koji mi je dolazio i vikao. Ni na policiju se nije obazirao. Morala sam da promenim broj telefona jer me zvao s raznih brojeva (kupovao nove kartice). Pretio je i da će napraviti profil s mojim slikama i slati mojim prijateljima i porodici. Teško mi je dok ovo pišem. I dalje živim u strahu da te slike mogu da osvanu. Obratila sam se policiji nekoliko puta kad me je proganjao, oni su ga samo opominjali telefonom. Za slike su rekli da ništa ne mogu da urade - ispričala je ona.

Na stubu srama

Ponekad se dešava i da se na stubu srama nađu žene koje čak i nisu na spornim fotografijama i snimcima:

foto: Shutterstock

- Bivši partner je posle raskida napravio lažni profil na društvenim mrežama s mojom slikom, mojim imenom i prezimenom i slao svima slike i snimke pornografije, na kojima nisam ja, ali se ne vidi lice, tako da su svi mislili da sam ja. To je veoma težak period mog života. Malo mesto, velika bruka... Jedno vreme teška depresija. I dan-danas vučem posledice, što zdravstvene, što psihičke.

Fotografije jedne devojke su se, godinu dana nakon raskida s momkom, našle na raznim sajtovima. Fotografije je delila isključivo s njim.

Dobila je, priča, na stotinu poruka i notifikacija, sve dok nije isključila društvene mreže i telefon.

Poražavajuće Čak 40,4 odsto ispitanika bilo žrtva Poražavajući podaci su da je čak preko 40 odsto onih koji su učestvovali u istraživanju koje je sprovelo udruženje Osnažene navelo da je bilo žrtva osvetničke pornografije. Ispitana je 171 osoba. - Na pitanje: "Da li si ikada bio/la žrtva osvetničke pornografije?" - 40,4 odsto ispitanica/ka je odgovorilo: "Da". Na pitanje "Da li se nekome u tvom okruženju desila osvetnička pornografija?" - 64,3 odsto je odgovorilo: "Da". Na pitanje: "Da li znaš kome sve možeš da se obratiš ukoliko prolaziš kroz iskustvo osvetničke pornografije? - 75,9 odsto ispitanica/ka odgovorilo je: "Ne" - navodi se u istraživanju.

- I dan-danas ih ima na raznim pornografskim sajtovima, sa imenom i prezimenom i odvratnim komentarima. Na nekim slikama sam čak i maloletna - priča ova devojka.

foto: Profimedia

Godinama se borila, išla kod advokata, u policiju, ali bez ikakvog uspeha. Bivši dečko ju je pritom i proganjao i slao pretnje, zbog čega je na kraju dobio zabranu prilaska. Na kraju je pokrenula sudski proces i, kako kaže, pobedila. Međutim, i dan-danas, kao i mnoge devojke ima traume zbog svega što se desilo:

Važni brojevi Centar Srce , za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju suicida - 0800 300 303, vanjaŽcentarsrce. org (od 14-23 časa)

, za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju suicida - 0800 300 303, vanjaŽcentarsrce. org (od 14-23 časa) Pokret Nesalomivi, podrška u borbi protiv depresije - 0800001002 (00-24)

- 0800001002 (00-24) Klinika "Laza Lazarević" - Nacionalna linija za prevenciju samoubistva - 0800309309 opcija 1 (00-24)

- Nacionalna linija za prevenciju samoubistva - 0800309309 opcija 1 (00-24) NADEL Nacionalna dečja linija - 116 111 (00-24)

- Nisam dozvolila da me to uništi i da taj neko ko je podelio moje intimne slike pobedi! Danas sam hrabrija, srećnija i snažnija nego ikad. Puno sam radila na sebi, ali to nema kraja, traume su i dalje tu. Kad god dobijem poziv ili poruku s nepoznatog broja, naročito uveče, ili me neko na ulici pogleda kao da me zna, trigerujem se i odmah drhtim. Srce mi lupa kao da sam na maratonu i treba mi malo vremena da se smirim. Ta situacija me je skroz promenila. Ali i posle svega toga sam ostala svoja, znam da nisam kriva i naučila sam da živim s tim. Mada, i dalje učim - ispričala je u istraživanju ova hrabra devojka.

Inače, ovo istraživanje se nadovezuje na prethodno koje su sprovele članice udruženja Osnažene - "Telegram iza senke: incest, dečja i osvetnička pornografija", u kom su autorke ukazale na problem brojnih Telegram grupa u kojima se deli osvetnička pornografija i drugi neprimeren sadržaj.