VESNI U BUDVI PRIŠAO ČOVEK, DAO JOJ VELIKU KESU I REKAO SAMO JEDNU REČENICU Odlučila da sve obelodani: "Toliko o tome, prijatelji"

Često možemo biti svedoci priča u kojima se prozivaju paradajz turisti. Iako oni nikome ne smetaju, i jasno je da se snalazi svako ko kako može, ipak, često se nađe neko ko jasno brani svoj stav "neka kući tako letuje, ja od njega ne zaradim ni 10 evra".

Vesna, koja poseduje dva apartmana u Crnoj Gori, te u jednom letuje dok drugi iznajmljuje našla se u veoma neočekivanoj situaciji, i to sa "paradajz turistima".

Naime, ona je naišla na tročlanu porodicu, od koje je dobila kesu punu paradajza, a svoju priču podelila je na mreži "X".

"Ja sam od proleća do jeseni ovde u Budvi. Imam stančić za nas i jedan apartman za izdavanje. Nisam bogata a ni siromašna, međutim, zaista me je oduvek nervirao izraz 'paradajz turisti'. Gotovo da me je lično pogađao. Sinoć mi se desila neverovatna stvar...

Iz kola čačanskih registracija izlazi tročlana porodica i iznose stvari. Priđe mi čovek sa ogromnom kesom i kaže: 'Molim vas uzmite, obrali smo pa smo poneli, čuli smo da je kod vas 3,5 evra kilogram."

Dobila sam 7 kg divnog paradajza, danas kuvam čorbu! Toliko o tome, prijatelji moji!"

