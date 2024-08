DELO DENISA KRASNIĆIJA JE DOMINO EFEKAT! Stručnjaci analiziraju pretnje ambasadama Srbije: Akt pojedinca ili organizovane grupe?

Ambasade Srbije su u dve velike evropske prestonice u prethodna 24 sata dobile pretnje da će biti meta terorističkih napada.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova danas dobilo zvaničnu informaciju o osobi osumnjičenoj da je poslala preteće poruke Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, ambasadama Srbije u Nemačkoj i Austriji, kao i Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.

Reč o licu Denisu Krasnićiju (1998), iz Švajcarske, čiji su roditelji sa Kosova i Metohije.

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovim pretnjama bili su prof. Ilija Kajtez sociolog i stručnjak za bezbednost, prof. Miroslav Bjegović profesor bezbednosti i Milovan Drecun predsednik Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja.

Bjegović je analizirao da li su aktovi vehabija, pa i pretnje ambasadama, dela pojedinca ili organizovanje grupe:

- Mislim da je teško zaključiti da li su svi događaji povezani, ali da li imaju zajendičku suštinu to je sigurno. Ovaj poslednji događaj, vezan za mladog Albanca, rodom sa prostora KiM, mislim da je više jedan domino efekat. Za njega nema mnogo podataka, a koliko je meni poznato, po povratku u Švajcarsku, mora da se javi policijskim organima, u smislu ispitivanja i daljih provera. Misllim da je on ovo uradio na svoju ruku, da uputi jednu pretnju, zato je ubrzo i lociran, smatram da iza njega nije stajalo nešto organizovanije, osim što se njegov otac nalazio u terorističkoj organizaciji kao što je OVK, mada to ne mogu da tvrdim. S druge strane, poznato je da na prostoru Švajcarske postoji dosta Albanaca koji su učestvovali u terorističkim organizacijama.

Bjegović je istakao dejstvo albanskog narko-kartela po Evropi, pa je rekao da oni finansiraju vehabijski pokret:

- Popriličan broj članova albankse narko mafije, koji imaju jako utočište, prvenstveno u Švajcarskoj, taj deo posla oko narkotika drže u svojim rukama. Naravno, ne samo tamo, već i u Nemačkoj, otprilike 80% prljavog narko kapitala koji obrne albanska mafija, odnosni se na prostor EU. Time hoću da kažem koliki oni uticaj imaju u smislu tog dela posla, a upravo sa tim prljavim novcem oni finansiraju terorističke organizacije, oni finansiraju, u određenom smislu, vehabijske pokrete, ali sa njima ne rukovode. Dakle, zaduženi su za finansiranje, a očigledno da ulogu rukovodstva imaju neki organizovaniji ili jači, slobodno bih rekao da su to obaveštajni zapadni centri, koji preko njih izvode prljave poslove širom sveta.

Kajtez je spomenuo suštinu i na koji način razni propovedači vehabizma dolaze do građana Srbije, odnosno kako dolazi do promene religije u pojedine svrhe:

- To su vrlo obučeni ljudi, oni mogu da procene, imaju mogućnost da uđu u problematiku odrešenih ljudi, koji su iz ko zna kojih razloga nezadovoljni životom, imaju neke probleme. Ne bi trebalo zanemariti ni finansijske probleme, i onda se pronalaze, vrši se razgovor i sagledavanje, a onda odabiraju pogodne ljude, ako je moguće mlade, koji mogu biti iskorišćeni, uz jedan pristup. Dakle, zašto ljudi iz ortodoksnih relgiija odlaze u sekte? Jer su to manje grupe, dobijaju više pažnje, a na neki način su više uvaženi. Ljudi koji nisu ukorenjeni u sopstvenu tradiciju, nemaju to porodično vaspitanje, oni su vrlo pogodni da budu privučeni obećanjima, nadama, finansijskom podrškom, pa mlad čovek pomisli da će biti maksimalno uvažen, da će zauzeti status koji trenutno u svojoj zajednici nema. Dakle, to su lovci na ljudske duše, oni jako dobro procenju, završili su ozbiljne škole, elokventni su, imaju novac i mogu da ispune to što obećaju.

Potom je Kajtez odgonetnuo kakva obećanja mogu da postoje kako bi podstakla mladog čoveka na ovakve akcije:

- Obećava se da će biti važan, značajan, da će ga svi doživljavati kao brata, da će imati finansijsku podršku, da će moći da odlazi i pripada ogromnoj zajednici od milijardu muslimana, pa mu se govori kako ga drugi ne razumeju, misle na porodicu, okruženje iz ulice... Znači, određene frustracije. To su ličnosti koje nisu ukorenjene i polakomese, kao čovek koji ide u kockarnicu. Na meti su deca koja se traže, deca koja su spremna da prihvate obećanje, neko ko želi brz uspeh. Naša konzumerska civilizacija ide ka prečicama, brzim uspesima, oni njima te finansije i obećanja ispunjavanju, ali to je ono što sada ta konverteta ne shvata, on njima treba da bi na kraju radio neki prljavi posao protiv naroda kome pripadaju, da bi završio na ratištu, da bi pokušao da ubije žandarma... U početku biva ispoštovan, ali treba videti njihov kraj.

Drecun je spomenuo regrutovanje, pa se osvrnuo na knjigu koju je napisao bivši oficir bin Ladena:

- Sistem regrutovanja je dobro razrađen, imate knjigu "U mreži zla" napisao je bivši oficir Osama bin Ladena. On opisuje kako su ga vrbovali, bio je iz porodice u kojoj je otac bio visoki policijski oficir, veoma je temeljito opisao kako su ga našli na ulici, pratili, prihvatili, obezbedili mu novu porodicu. Oni vrbuju prvenstveno ljude koji su siromašnog materijalnog statusa, dao im po 200-300 evra mesečno, potom su to ljudi koji nisu dovoljno socijalizovani, koji su usamljeni. Kod nas je interesantno da se često vrbuju pripadnici manjinskih zajednica, a pogotovo romske. Imao sam iskustvo, postojala je televizija u Nišu, romska, i ja sam oko 2006. godine gostovao i upozorio sam da je sve više onih koji pokušavaju da regrutuju mlade rome da se pridruže vehabijstičkom pokretu i da moraju da povedu računa jer to može biti put ka ekstremizmu. Posle toga me je pozvao novinar i rekao da je gazda zabranio da mene dovodi u emisiju jer sam uplašio narod. Već nakon par meseci me pozvao i molio da dođem, kaže da ljudi ne znaju šta da rade, da ima mladih koji su prihvatili taj pokret, koji su se udaljili od porodica i da prihvataju nove porodice vehabizma. Zato nije bilo dobro ćutanje o svemu tome.

