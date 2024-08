DA LI U SRBIJU STIŽE SUPERĆELIJSKI OBLAK IZ HRVATSKE? Za potop kriv 1 FAKTOR - čupalo stabla, poplavljene ulice, evo KUDA SE KREĆE

Hrvatsku je juče pogodilo jako nevreme praćeno pljuskom i vetrom, a ogromne količine padavina izazvale su potop u Glini. Kutinu je poklopio superćelijski oblak, pljuštalo je i duvalo i u Zagrebu i drugim gradovima, a prema izveštajima hrvatskih medija, crni olujni oblaci nadvili su se iznad središnjih delova zemlje.

Oblaci i dalje idu ka Hrvatskoj, a ne prema Srbiji

Nakon prošlogodišnjih superćelijskih oluja u Srbiji, svi se sada pitaju da li je moguće da posle Hrvatske ponovo našu zemlju zadesi isti scenario.

- Zbog visinskog ciklona na visini su istočni vetrovi i oblaci idu sa istoka na zapad. idu prema Hrvatskoj, tako da odatle nema nikakvih strujanja ka nama. Južnije od Beograda pada kiša, bilo je kiše i prepodne, a popodne se očekuje da padavine budu još južnije, ali ništa nam ne dolazi iz Hrvatske. Prema trenutnim prognozama kod nas na jugu ne bi trebalo da budu nekog jačeg nevremena, ali moguće da bude negde jačeg pljuska i vetra – kaže meteorolog amater Ivan Ristić.

Temperatura Jadrana glavni krivac za potop u Hrvatskoj

Podseća da je nevreme u Hrvatskoj izazvano superćelijskim oblakom posledica visoke temperature Jadranskog mora. Zbog istočnih i jugoistočnih vetrova nezgodno vreme se prenelo na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, a kod nas u prilog visinskih ciklona vreme je stabilnije i nema mnogo padavina.

Za vikend opet pakleno vreme

- Sutra ide front sa severozapada, biće malo kiše i u Vojvodini, ali što se ide južnije biće manje padavina. Posle, za vikend nas ponovo očekuje Afrika, temperature između 34 i 38 stepeni Celzijusa. Zatim ćemo ponovo imati osveženje. Sada ne bi trebalo da bude više perioda sa oko 40 stepeni, ali, nažalost, zadržava se toplo vreme i tako ćemo ući i u septembar. Jedino nas spašava što je sunce sve niže i manje energije dobijamo zbog ugla, i temperature će polako da padaju, ali biće iznad normale – objašnjava Ristić.

Spor prelazak sa tropskih na letnje temperature i beskorisne padavine

Ističe da će trebati vremena da pređemo iz tropskih u letnje temperature, koje se kreću od 25 do 30 stepeni Celzijusa.

- Sada bi bilo lepo kada bi se spustili na letnje temperature. A što se tiče Hrvatske, u nekim mestima je bilo i do 200 litara kiše juče, bilo je baš žestoko. Neki gradovi su za kratko vreme dobili mesečnu količinu padavina. Toga će biti i u buduće i to je problem kada za jedan dan padne 100 litara, a zatim usledi suša. To su beskorisne padavine koje samo naprave problem, kao što se desilo i kod nas 2023., i potope po gradovima, a ne mogu da se iskoriste kako bi trebalo – zaključuje Ristić.

