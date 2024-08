"Nepoznata žena mi je poslala snimak na kom sam videla brata od tetke kako me siluje dok sam u nesvesti": Jeziva ispovest devojke

Osvetnička po*nografija ostavlja ogromne posledice na žrtvu. Osobe čiji se intimni sadržaj, bez dozvole, bezobzirno, deli na internetu mogu osećati strah, anksioznost, depresiju, emocionalne i psihološke posledice, kao i osećaj srama, stida i krivice. Trauma može trajati godinama.

Kakve su emocije imale žrtve i kakve je posledice osvetnička pornografija ostavila na njih, približile su javnosti članice udruženja "Osnažene" Nikolina Tomašević, Staša Ivković i Ana Zdravković, koje su ispovesti žrtava objavila u istraživanju "Pucanje tišine: Svedočanstva žena".

Posebno traumatična je ispovest jedne žena koja je pretrpela incest i silovanje, a onda i doživela da se njene obnažene fotografije prodaju na internetu.

Njenu ispovest prenosimo u celosti:

Moje iskustvo je malo poduže i ne znam da li spada u osvetničku po*nografiju, ali definitivno spada u dečiju po*nografiju, incest i silovanje.

Bila sam u vezi sa momkom iz svog odeljenja od oktobra 2017. (3. razred srednje škole) do februara 2019. (4. srednje). Naravno u tom periodu života smo slali jedno drugom fotografije. Tada nije bilo opcije nestajućih fotografija te su te fotografije ostale u našem četu odnosno našim telefonima.

Tada sam prvi put dobila iPhone i te fotografije su ostale na mom iCloud nalogu, kao i sve druge fotografije. Dakle, moj iCloud nalog se punio dok se nije napunio do kraja (5gb fotografija).

Vraćam se korak unazad - na leto 2016. sam išla kod tetke i brata od tetke u goste u Sarajevo. Rođaci smo po liniji da su moj deda i njegov deda - rođena braća.

Bili smo bliski kako bi inače brat i sestra bili bliski i u dobrim odnosima. Tada sam primetila čudno ponašanje ali nisam se obazirala na to, mislila sam da me drma pubertet i da osoba neka afiniteta ka pedofiliji.

Bio je izašao iz duge veze, bio je sa devojkom koja je 2000. godište a on je rođen 1986, dakle 14 godina razlike i ona je pri pristupanju u tu vezu bila maloletna.

Jednog dana smo se on i ja posvađali, tada nije bilo interneta, Zapadni Balkan, te sam zavisila od wifija.

foto: Shutterstock

On i ja smo se posvađali oko toga što i njemu nisam spremila sendvič i tu se na kraju desilo da je on mene gurnuo iz sobe, ja sam pala i onda me je on šutirao.

Tetka tada nije bila tu, wifi taj dan u celom kraju nije radio, bila sam sama.

Kako me je šutirao, gurnuo me je na ivicu od vrata i tim udarcima sam zadobila povrede - naprslo mi je rebro sa leve strane.

U tom momentu toga nisam bila svesna, želela sam samo da se vratim kući.

Tu počinje horor - uzeo mi je novčanik, dokumenta i zaključao me je u stan. Nisam nigde mogla.

Hladne glave sam rešila da ga pustim da se iskulira i da mi sve vrati i da se onda vratim kući.

Taj dan sam bila u šoku i besna i on mi je dao lek za smirenje koji nikad u svom životu do tad nisam pila. Lek me je skroz omamio i zaspala sam.

Ujutru sam se osećala kao da imam predstavu šta se desilo te kobne večeri, ali sam bila skroz pogubljena od tog leka. Vratila sam se u Beograd i rešila sam da prekinem kontakt sa osobom koja je digla ruku na mene. Probao je da mi priđe, da mi se objasni ali u tom periodu me je taj tadašnji momak štitio. Mrzeo ga je.

Par godina kasnije, decembar 2020. godine. On mi se javio da mi čestita rođendan 14. decembra i nakon toga više nije bio onlajn niti dostupan, hvala Bogu.

Par dana nakon toga mi se javlja neka devojka na Fejsbuku da me pita jesam li njegova rođaka, pošto su oni u vezi na daljinu i on nije bio par dana dostupan.

Ja sam joj odgovorila da on mene ne zanima. Mene je doduše tu zaintrigiralo šta se dešava sa osobom koja je zavisna od računara i društvenih mreža.

Sutradan, na dan moje krsne slave Svetog Nikole, javlja mi se ta ista devojka i napisala mi je sledeće: "Izvini ali osećam dužnost da ti kažem sledeće", te mi je poslala preko 100 mojih fotografija koje sam slala bivšem momku iz srednje škole (gore pomenuti), ostala sam u šoku odakle njoj moje fotografije.

Zatim mi je napisala: "Moram još nešto da ti pošaljem, izvini", i tu je poslala snimak na kom se vidim ja koja ležim nadrogirana na krevetu i gde me manijak dodiruje, skida i na kraju siluje.

Na snimku sam ja iz 2016. godine u Sarajevu, onog dana kada me je rođak drogirao, i on koji me je silovao. Tu dolazimo do momenta incesta i silovanja. Tada sam upala u stanje šoka i nisam znala šta me je snašlo...

U januaru smo momak i ja tada išli na Jahorinu na zimovanje i tada smo rešili da upadnemo kod tetke i njega, ne moram da kažem zašto. Do tog momentu je tetka rekla da je on na poslovnom putu iako smo znali da nije, meni je intuicija rekla o čemu je reč.

foto: Youtube/Avaz TV

Kada smo dosli kod nje u stan, išla sam na blef i rekla sam joj: "Znaš da moja majka zna ljude, rekli su joj da je B.D. uhapšen zbog pedofilije i silovanja", ona je meni na to rekla: "Da, tako je, zbog dečije po*nografije". Meni je tu pozlilo i povraćala sam.

Bio je deo lanca bosanskog Armagedona i bavio se preprodajom dečijih fotografija i snimaka njihovog silovanja, od beba od par meseci do osoba od 15 godina. Bila sam jedna od žrtvi. Dolazimo do toga da je one kobne večeri on meni hakovao iCloud nalog i sve fotografije koje sam svom momku slikala on prosleđivao dalje i samozadovoljavao se na iste.

Ni na jednoj fotografiji se ne vidi moje lice ali sam prepoznala svoje telo jer znam kako ono izgleda, odnosno po ožiljku sa operacije.

Sveukupno je bio dve godine u zatvoru odnosno pritvoru i pušten je na slobodu. Živi normalan život kao i svi normalni ljudi. Javio mi se jednom prilikom da mi se izvinjava i da okrene celu krivicu na mene i da još ja ispadnem kriva što je on uhvaćen i što je bio na robiji.

Ostala sam psihički i emocionalno oštećena, on je nastavio normalno svoj život.