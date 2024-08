Majstor odradio posao za 13 minuta pa papreno naplatio: Uzeo mi 12.000 dinara, a nije mi dao ni račun! (FOTO)

Teško je u današnje vreme naći majstora koji vas neće odrati, a mnogi uprkos obavezi ne izdaju fiskalne račune!

Da majstori danas odlično zarađuju potvrđuje još jedan primer na koji je ukazao jedan Beograđanin na društvenim mrežama.

On je imao veoma loše iskustvo.

- Ovo što vidite na fotkama od zamenjenih elemenata, plus rad od 13 minuta, slovima trinaest, bez predračuna, računa i većeg materijala i rada, koštalo me je 12.000 dinara - požalio se on na Fejsbuku u grupi "Višnjica i Višnjička Banja na FB".

foto: Printscreen Facebook

Dodao je da se reklamiraju po sandučićima, te da ih treba zaobilaziti u širokom luku.

- Zatekli su me nespremnog i platio sam, ali nije gotovo - dodao je on.

Nakon nekog vremena u komentarima je objavio da je gazda radnje izgleda shvatio poentu njegove objave.

- Drage komšije izgleda da je gazda radnje shvatio da ne mogu baš svakog da njegovi operativci pljačkaju i vraća skoro 50 evra od naplaćenog. A moja objava je, bar što se mene tiče, ispunila i drugu svrhu. Neplanirano. Sad znam pored koga živim i kakvi su im pogledi na okolinu. Empatičnih ima, Bogu hvala, manjina, ali ih ima - naveo je on.

Bonus video:

01:36 OVO NIKAKO NE RADITI AKO NE ŽELITE DA VAM SE ZAPALI KLIMA! Majstor otkrio najčešće uzroke požara po ekstremnim temperaturama