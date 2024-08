Pakleno toplo u septembru?! Vremenska prognoza za period pred nama: Evo šta nas očekuje na jesen! Meteorolog izneo detalje

Do dvadesetak letnjih dana očekuje nas u septembru, imaćemo čak i temperature do 35 stepeni! Lepo, suvo i natprosečno toplo vreme čeka nas prvih dana jeseni, dok ćemo na neko ozbiljnije zahlađenje sačekati, prognozira meteorolog Slobodan Sovilj.

Meteorolog Sovilj kaže i da će ovo osveženje, koje imamo ovih dana biti kratkotrajno.

U pitanju je kratkotrajno osveženje, koje je uslovio i manji pad temperatura. Danas su maksimalne vrednosti od 28 do 34, sutra od 28 do 32, što je i dalje u granicama normale - kaže meteorolog Slobodan Sovilj.

foto: Zorana Jevtić

Temperatura do kraja nedelje

Kako najavljuje, već krajem sedmice sledi novi porast temperature, pa ćemo tako u petak imati do 34, a u subotu i nedelju 36 stepeni i ponovno izdavanje narandžastog meteoalarma.

- Do kraja sedmice, tačnije do četvrtka nastavlja se ovaj period sa temperaturama od 28 do 32 stepena. Sutra ćemo još imati kratkotrajnu kiša ponegde u centralnoj i južnoj Srbiji, dok će na severu i zapadu biti suvo sa dužim sunčanim intervalima. Međutim, u petak, subotu i nedelju sledi nam novi porast temperature do 36 stepeni, u većini mesta će biti pretežno sunčano - najavljuje meteorolog Sovilj.

Ističe i da vazdušna masa neće biti u potpunosti stabilna, što znači da ćemo i planinskim predelima, pogotovo na jugu Srbije imati poneki kratkotrajan pljuska u popodnevnim satima.

- Slično će biti i početkom naredne sedmice. Ponedeljak, 35-36 stepeni u većini mesta. Utorak sledi manji pad temperature, ali od srede ponovo se zadržava toplo i uglavnom suvo vreme. Mi ćemo završiti ovaj avgust u znaku tropskih dana i intervalu od 30 do 35 stepeni Celzijusa - kaže meteorolog Sovilj i napominje da je velika verovatnoća da će ovaj avgust biti najtopliji u istoriji naših merenja.

foto: Nemanja Nikolić

- Ovo je bilo izuzetno toplo leto i jedno od najtoplijih koje smo imali do sada. U avgustu mesecu samo u prvih 20 dana srednja temperatura na području Požege bila je do 33 stepena, na području Ćuprije 36 - kaže meteorolog Sovilj.

Temperature su, napominje, više za 5 do 6 stepeni u odnosu na one koje su očekivane. Takođe, i temperatura mora je takva kakvu nikada u istoriji merenja nismo imali, napominje Sovilj.

- Izmerena je u intervalu između 28 i 29 stepeni i ta srednja vrednost nikada ranije u istoriji merenja nije zabeležena. Imamo veoma toplo Sredozemlje i vazdušnu masu, što je idealan rezervoar za grmljavinske oblake koji potencijalno mogu biti izraženi - kaže Sovilj.

Ovoga leta ne samo što su temperature ekstremnije, već su i nepogode ekstremnije nego ranijih godina.

Jesen i septembar Kako najavljuje, mi ćemo u ovaj septembar ući sa tropskim danima. - To znači da ćemo u prvim danima septembra imati maksimalne temperature između 30 i 35 stepeni u našoj zemlji, a kako bude septembar odmicao i dalje će biti dosta letnih dana s temperaturom preko 25 stepeni - kaže meteorolog Sovilj. Očekuje se čak 20 stepeni letnjih dana, a padavine su češće u drugoj polovini septembra. - Taj sušni period će biti u prvoj polovini meseca. Gledajući celokupnu jesen, ipak ćemo sačekati na neka ozbiljnija i zahlađenja i na one kišovite dane u nizu koje mnogi od nas i asociraju na jesen, dok će ipak u septembru dominirati lepo, suvo i natprosečno toplo vreme - kaže meteorolog Sovilj za RTS.

Kurir.rs/Blic/RTS