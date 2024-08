"Godišnje se u Srbiji gubi 100 miliona evra poreza kroz pranje para" Stručnjaci: Kod koga su milioni namenjeni za razne pomoći?

Voditeljka Jovana Grgurić u ovoj epizodi emisije "Ni pet, ni šest" baviće se aktuelnom društvenom temom. Ključno pitanje je kod koga su milioni koji su namenjeni za pomoć starima, mladima, poljoprivrednicima i bolesnima.

Gosti emisije na Kurir televiziji koji s udiskutovali ovoj temi društva, bili su Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, dr Milena Milanović, specijalizant psihijatrije i Saša Borojević, analitičar.

Država, gradovi, opštine izdvajaju pare za nevladine organizacije, za recimo, predavanje poljoprivrednicima o adekvatnoj zameni za pesticide, pa je Bošnjak odgonetnuo da li zapravo poznaje poljoprivrednika koji se spakovao i otišao na takvo predavanje:

- Ustvari da. Možda smo ovako na početku publici bacili temu u lice, hteo bih da kažem da u Srbiji ima 38.174 takvih udruženja, nevladinih organizacija, prema podatku koju je objavila naša agencija za privredne registre gde se sve one regisutruju kao udruženje u skladu sa domaćim zakonodavstvom. One podrazumevaju podjednostavljen način registra, u pitanju su tri odrasle osobe koje se dogovore, kroz razne statute prikažu svoje ciljeve, pa na sajtu za privredne registre se registruju na jednostavan način.

Borojević je diskutovao o profitu koji prave neprofitabilne nevladine organizacije.

- Nevladine organizacije, naravno da postoje udruženja građana, koja su pristojna, a često na računima nemaju ništa, ali ove prve imaju uglavnom tri modela laži. Prva je da su neprofitabilne organizacije, vi kada napišete da ste neprofitabilna organizacija, to znači da radite bez profita, a kada nema dobiti, nema ni PDV-a, a samim tim nema ni poreza. Dakle, svako ko hoće da propere neke pare može na taj način. Najveća zloupotreba toga je bilo na splavovima i kafićima, naprave udruženje "ljubitelji pogleda na Savu" i svi su oni članovi, sve piće ulazi kroz to udruženje i nemaju obavezu fiskalnog računa. Tako da, postoje i ta vrsta udruženja, sada su ih dosta pogasili, ali tako je sve počelo. Sve je počelo 1999. godine - započeo je analitičar, pa nastavio:

- Tada je moralo da bude više osnivača, nije bilo potrebno samo tri, već 10 ako se ne varam, te su morali da stvarno imaju program i statut oko čega se oni udružuju. Potom je naišla 2001. i 2002. kada je došla nova priča i tada smo ušli u korporativni fašizam zajedno sa nevladinim organizacijama. Vrlo je bitno reći da je za vreme Đinđića ušlo 12.000 nevladinih organizacija koja su se implementirale u sva ministarstva. Neko ih je uveo, neko ih je doveo, komisije, civilni sektor. Ovde se dešava da imamo nevladine organizacije, a njihov promet je nešto veći od 49 milijardi dinara, odnosno 500 miliona evra. Kada dođu pare, oni imaju problem sa ispumpavanje para, a to rade tako što bilduju fakture, a tu se uključuju i paušalne organizacije, u tom smislu dnevno može da se podigne 200-300 hiljada dinara bez da vas iko išta pita, nitša nije oporezovano. Godišnje se izgubi 100 miliona evra poreza na pranju para kroz nevladine organizacije.

Milanović je pričala o srži ovog problema:

- Za mene je jedno od glavnih pitanja ko su ti ljudi koji se nalaze u tim organizacijama. Verujem da bi cela ta ideja imala mnogo više smisla, pa čak ida bude finansirana, da tu sede neki ljudi koji su za temu edukovani da govore objektivno, a ne da zastupaju interese jedne strane i to isključivo samo jedne strane po cenu svega i neovisno čemu to ide, a praveći štetu javnim interesima. Ovde je upravo to problem kada pričamo o vršenju uticaja. Dakle, vršenjem svojih uticaja, radi suprotno od onoga za šta je namenjena nevladina organizacija, a to je da napravi jedan milje, društvenu potku, da javni interesi budu zadovoljeni. Kada govorimo o pravima LGBT populacije, pa čekajte, oni sada imaju toliko prave da ugrožavaju prava ljudi koji su heteroseksualci. Kao i ta moda, tu ne možeš da opstaneš ako si normalan momak, već moraš da budeš gej.

