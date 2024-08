"Još malo i kumovi će dizati mladencima kredit za stan": Rasprava zbog kumovanja i koverti, evo koliko je potrebno "odrešiti kesu"

Jedan muškarac zatražio je od korisnika na društvenoj mreži "X" pomoć oko toga kakva je "praksa kada si kum na svadbi", te koliko novca je optimalno da da u slučaju da kumuje. Razni komentari su se nizali, od logičnih, do šaljivih, ali i nerealnih predloga.

"Mala pomoć..kada si kum na svadbi, kakva je praksa kada je koverta u pitanju, kolika je suma ok..", glasi pitanje ovog muškarca na mreži "X".

Korisnicima iz Srbije nije dugo trebalo da se "bace na posao" i odgovore ovom čoveku u dilemi, međutim, pojavljivali su se raznoliki komentari.

Мала помоћ..када си кум на свадби, каква је пракса када је коверта у питању, колика је сума ок.. — Стефан Високи 1244 🇷🇸 (@Stefan_Visoki) August 20, 2024

"Koliko si u mogućnosti", naveo je jedan.

Autor objave odgovorio mu je: "Zaboravili ljudi da je kum onaj koji je krstio Hrista..", na šta mu je isti korisnik odgovorio: "Tako je. Nije ni čudo što smo posrnuli kad se gledamo materijalno."

"Najveća očekivanja imaju oni koji najmanje imaju", komentarisao je treći.

"Čitam ove komentare brale, ako ih budeš slušao kredit u visini vrednosti penthausa na petoj aveniji te neće okrpiti", navodi još jedan korisnik..

"Još malo i kumovi će dizati mladencima kredit za stan..i to u Beogradu na vodi..", odgovorio mu je autor objave.

"Prase ili jagnje, torta, gajba piva to mora, plus darovi za ukućane. Koverta 500-1000 plus poklon, plus kićenje, darivanje i muzika. To je ukratko", naveo je jedan, a autor objave mu je odgovorio pitanjem: "Kako li je dugačko..".

Na ovo se nadovezao drugi korisnik, istakavši da niko više ne nosi torte niti gajbu piva, bar ne u Beogradu, ali da ne može čovek da bankrotira zbog nečije svadbe.

foto: Shutterstock

"Niko više u Beogradu ne nosi tortu, niti gajbu piva. Nekim mladencima kum kupuje burme - zavisi kako se dogovorite. Kum plaća crkveno venčanje Što se tiče koverte, ako ne kupuješ burme, 500 evra je sasvim ok, sem ako nemaš veoma veliku platu. Ne možeš da bankrotiraš zbog njihove svadbe.", napisao je.

"Kakve su to gluposti. Kum daje onoliko koliko može i shodno svojim mogućnostima. Čoveče sutradan ćeš krstiti nečiju decu. To je svetinja i to onaj koji zove nekog za kuma treba najviše da iskaže poštovanje. Mi samo gledamo ko koliko daje.", jedan je od komentara, na šta je autor objave odgovorio:

"Kada je Sveti Jovan rekao Hristu da On treba da krsti njega, Hrist mu je odgovorio da se ispuni Reč Oca Mojega..i krsti Sveti Jovan Sina Božijeg.. Kum je Svetinja, a ne bankomat..sve smo pokvarili, sve..".

foto: Shutterstock

Moje je bilo samo koverta, 300 evra

"Ako imaš pravog i istinskog kuma, nećeš ništa platiti.. Kao ja npr, sve iz svog džepa su platili on i žena. Moje je bilo samo koverta i to sam stavio, čini mi se, oko 300 evra.. Jer, nije sve u parama, oni će svakako dobiti kintu, bitno je da budeš pravi kum...da budeš tu kad treba.", naveo je još jedan korisnik.

"Uh, kume, kakva znaju biti očekivanja mladenaca, jedino da ti odmah počnemo ovde skupljati, pa da bude koliko-toliko Ok", glasio je jedan od šaljivih komentara.

"Ja svom kumu nisam dala ništa da troši. Zvala sam ga za kuma jer mi je prijatelj, a ne da ga uvalim u kredite", napisala je jedna.

"Zavisi je l' posna il' mrsna svadba", našalio se jedan, a autor objave mu je odgovorio: "Svadbe se kod pravoslavnih Srba ne prave u postu".

Mnogi su se složili da je 500 evra optimalna suma

"500 evrića minimum", "Moje skromno mišljenje: 500 - 1.000, pa koliko možeš", "Prema mogućnosti od 200 evra pa gore, poenta je da si kum, a ne koliko ćeš dati. Ljudi se frljaju ciframa pa neka daju i preko 1000 evra ako se ima, glupost."

"Kum nije dugme,zato moraš da daš najviše", napisao je jedan korisnik.

foto: Shutterstock

"Ja mislim da je veći greh da sebe i svoju porodicu zadužuješ. Kumstvo je Svetinja, a za Sveto ne trebaju pare. Ako moram da se zadužim, ja bih kumstvo glatko odbio sa obrazloženjem da nemam para, pa nek traži drugog sponzora ako mu je tu suština", napisao je jedan.

Zavisi, da li si stari kum ili novi kum. Staro kumstvo nikada ne gleda na materijalno, daš koliko možeš i prenosi se decenijama, tako da se ne vezuje za materijalno, a novo....", glasi jedan od komentara.

Jedna korisnica ispričala je iskustvo sestre, te navela da ona i njen budući suprug ne planiraju da "zarade" na svojoj svadbi.

"Sestra mi se udaje sada, sami prave svadbu i ne očekuju da "zarade" na njoj. Od njenih kuma, jer ih ima dve, nije tražila ništa, niti očekuje "debeli koverat" jer zna koga je zvala da joj kumuje i koliko su njih dve u mogućnosti. Tako bi i tvoj kum trebalo", napisala je jedna korisnica.

"Ma daj bre... ako daš celu svoju platu... i nije nešto, a ko će tog meseca da te hrani, oblači, plaća račune?! Je l' imaš ko će ti to? A i da imaš, zašto bi? Gluposti čoveče, izvuci se jer će biti - prvo dete,drugo dete, rođenje, krštenje... i do kraja si orobljen", jedan je od komentara.

foto: Shutterstock

Jedan korisnik istakao je da se da koliko je čovek u mogućnosti.

"Nemoj se opterećivati time. Ako treba da budeš kum to treba da ti bude čast i da se pobrineš da mladencima ništa ne fali tog dana, da slaviš sa njima naravno, da bude veselo, a novac treba da bude nebitan. Svako ko kaže drugačije treba da se zapita malo.", komentari se nižu.

"Dajte nemojte čoveka plašiti. Postoje običaji koje bi kao kum trebalo “ispoštovati", ali to ne znači da treba dižeš kredit .. ako će mladenci da gledaju koliko si im stavio u kovertu onda... naravno ne treba ići kao slepac, ali sam proceni šta možeš i koliko možeš", piše jedan.

"Nama kum sa suprugom dao 100 evra, kuma sa zaručnikom 125 evra + na kićenje. Oslobodili smo ih bilo kakvih troškova (burma, bidermajer i dr. gluposti), sve smo sami platili jer nismo želeli da opteretimo ikog. Kum je učitelj, kuma bila na porodiljskom.", pišu korisnici.

Koliko si dug toliko se pružaj, poručio je jedan.

Ja bih uplatila putovanje, to im se nikada "potrošiti" neće, navela je jedna korisnica.

"Pa mislim da je manje od 5.000 evra sramota", "3-5 glava u kovertu, 1-2 glave za muziku, još 2-3 za ponašanje, plus da se obučeš", nižu se komentari, kojima nema kraja.