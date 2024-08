Milovanu iz čista mira planula utičnica u kupatilu, on je brže-bolje ugasio: Kad je izašao iz kuće - šok! Ceo krov bio spaljen

U domaćinstvu Milovana Lazarevića iz Grabovca kod Obrenovca 14. avgusta došlo je do strujnog udara u kuću.

Milovan iz Grabovca ustao je 14. avgusta u 4 sata ujutru da bi se spremio za posao. Dok se sređivao u kupatilu ogroman plamen buknuo je na utičnici gde je priključena veš mašina. Zahvaljujući pribranosti koju je uspeo da zadrži ugasio je plamen brzom reakcijom. Međutim nije ni slutio da se prava katastrofa već odigrava u drugom delu kuće.

Vatra koja je buknula u kupatilu u ranim jutarnjim časovima bila je tek početak užasa koji se spremao. Milovan je ispričao šta se dogodilo tog dana.

- Pošto sam po profesiji vozač, obično ustajem rano i i ustao sam to jutro nešto malo pre 4 sata da bih se pripremio. Mene je to zateklo u kupatilu dok sam se spremao. Prvo što se dogodilo i šta sam ja primetio je veliki plamen na šuko utičnici gde je priključena veš mašina. Iste sekunde su se zapalili kablovi kao i sve što se u tom trenutku nalazilo oko nje. U tom trenutku, kao i kod svakoga u klupatilu, kod nas su se nalazile korpe i hemija koji su takođe planuli. Ja u momentu nisam mogao da dođem sebi šta se u stvari događa. Čini mi se da sam bio u stanju šoka, to je trajalo nekoliko sekundi - priča Milovan.

Kako kaže, nakon što je uspo da odreaguje i ugasi plamen u kupatilu, užas koji se događao u potrkovlju nije ni slutio.

- Kada sam video da je to počelo da gori, bacio sam peškir iz ruku kojim sam se brisao na plamen međutim, peškir počinje da gori. Ja sam onda natočio u lavor vode i bacio preko veš mašine i peškira i malo sam uspeo da ugasim pa sam uzeo još jedan peškir i ugasio sve. Bilo mi je dete u drugoj sobi i brzo sam otišao do njega da mu kažem da izađe napolje jer sam video da se nešto čudno dešava. Kada je izašao ja sam ostao da malo to sredim jer sam trebao da idem posle na posao pa sam sa džogerom obrisao sve to, da na ostane prljavo. Napolju je inače jako grmelo to jutro. Kada smo moj sin Dejan i ja izašli na vrata on mi je rekao da oseća miris paljevine - priča Milovan koji u tom trenutku nije znao da plamen guta krov kuće.

- Ja obiđem tamo-ovamo i ništa ne vidim. Onda sam podigao malo glavu gore i ispod krova video sam da izlazi dim. Ja obiđem oko kuće i vidim ispod crepa da isto izlazi dim. Onda sam shvatio da se kuća zapalila. Dok sam gore bio na spratu ja čujem na tavanu kao da ide voz, a verovatno su tada glavni kablovi goreli u tom plamenu kakav je meni izbio dole u kupatilu, ali ja nisam obraćao pažnju šta može biti na tavanu. Pozvao sam elektrodistribuciju da iseče kablove na banderi i da prekinu struju, i vatrogasce - priseća se Milovan tog dana i ističe da je zahvalan Bogu što je učinjena samo ona nadokandiva šteta i što su svi ukućani dobro.

