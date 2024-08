"Ustajem ujutru i imam šta da vidim": Marko doživeo šok kada je ugledao ovo na ruci, ali je tek odlaskom u bolnicu počela agonija

Bivši učesnik Survajvora Marko Kovačević umalo je, kako kaže, ostao bez ruke zbog infekcije za koju se, što je najgore, i ne zna šta ju je prouzrokovalo.

On je na Tik Toku gde ima nalog "mkxrema" ispričao kako je do toga došlo i pokazao prilično uznemirujuće fotografije ruke.

foto: Tik Tok Printscreen, mkxrema

- Petak je veče, ja raskinuo sa devojkom, idem do grada da proslavim malo, sa društvom. Ustajem sutra ujutru i imam šta da vidim - započeo je on priču i pokazao sliku ruke iz tog perioda.

foto: Tik Tok Printscreen, mkxrema

U prvom trenutku nije paničio. Pomislio je da mu je neko to veče cigarom oprljio ruku.

- Pitam drugaricu: "Može li ovo da bude od cigare?" Kaže: "Ne!". Rekoh: "Dobro, onda me je ujeo neki pauk, možda sam alergičan, a da ne znam". I odemo mi u dom zdravlja. Tamo se slože da me je verovatno ujeo pauk. Primim dve injekcije i kažu mi: "Biće ti bolje kasnije" - prića.

Međutim, njemu je ruka bivala sve gore. Otišao je na kliniku. Dugo je čekao,a li kada ga je doktorka videla, naložila je da ostane u bolnici.

- Doktorka me samo pogledala i rekla: "Hitno zadržavanje u bolnici". Pitam je zašto. Ona kaže: "Ne smem da ti kažem, sumnjamo na najgore". Ja rekoh: "Šta je najgore?!", ona odgovara: "Videćemo", treba da se radi analiza krvi.

Dva dana je čekao analize i, prirodno, brinuo se, mislio sve najgore...

foto: Tik Tok Printscreen, mkxrema

- U glavi mi sve najgore - gotovo je, seku mi ruku. Ovo je krenuo da se povećava, da se širi po ruci... Nakon dva dana, doktorka došla i reče: "Dobro je, nije ono što smo mislili". Ja rekoh: "Dobro, hoćete li mi sad reći šta ste mislili?". Slušaj sad ovo - u Dominikanskoj republici i u još jednoj državi u Africi, postoji neka buba, insekt, koja kad te ujede, krene da ti izjeda mišićno tkivo. To se širi po ostatku tela i jedini način da se zaustavi, jeste da taj deo gde je to počelo - odseceš. E, oni su mislili da je to! - objašnjava.

On u tom periodu nije boravio ni u Dominikani, ni u Africi.

Na kraju je 20 dana ležao u bolnici.

foto: Tik Tok Printscreen, mkxrema

- Nakon toga me pregledalo bukvalno 25 lekara. Ne preterujem, različitih lekara - i studenta, i lekara, i doktora medicine... I niko to nikad nije video. Niko nema objašnjenje. Veruju da me je ujeo neki insekt i da mi je napravio havariju u organizmu. Ne postoji medicinsko objašnjenje šta se meni desilo. Ne postoji uzrok, ali, eto, hvala Bogu, nikad mi se više to nije dogodilo, niti će - kaže.

Međutim, zanimljivo je da je i nakon ovog iskustva i saznanja da u Dominikanskoj republici postoji opasni insekt, u februaru ove godine Miloš je učestvovao u rijalitiju "Survajver" koji se snimao baš u ovoj državi.

