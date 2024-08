Srbijom se širi novi soj korone, sad već svaki treći zaražen: Pik talasa na jesen iz 2 bitna razloga!

Od početka maja povećava se broj zaraženih koronavirusom. Ipak, većina obolelih ima blagu do srednje tešku kliničku sliku i to nije dovelo do povećanog opterećenja zdravstvenog sistema.

Za prvih 20 dana avgusta testirano je gotovo 9.000 osoba, a više od 30 odsto je bilo pozitivno. Direktorka laboratorije "Vatreno oko" Snežana Jovanović kaže za RTS da zbog povećanog broja putovanja u letnjem periodu, virus cirkuliše i raste broj zaraženih. Očekuje se da broj zaražnih nastavi da raste.

foto: Waldemar Thaut / Panthermedia / Profimedia

U laboratoriji "Vatreno oko" se poslednjih dana uradi gotovo tri puta više testova, nego pre samo dve nedelje.

Direktorka laboratorije dr Snežana Jovanović rekla je u Dnevniku RTS-a da su u maju radili oko 400 uzoraka, od kojih je samo 10 bilo pozitivno, a da je u julu i avgustu došlo do značajnog povećanja od oko 900 do 1.000 testiranih na mesečnom nivou.

Svaki treći uzorak pozitivan

- U julu mesecu smo imali oko 15 odsto pozitivnih antigenskih testova i oko 13 odsto pozitivnih pi-si-ar testova. Juče, svaki treći uzorak koji je testiran pi-si-ar testom za detekciju SARS-KoV-2 virusa je bio pozitivan. Odnosno ukupno negde oko 15 odsto pozitivnih pi-si-ar testova i 23 odsto antigenskih testova od ukupnog broja urađenog - navodi Jovanović.

Dr Snežana Jovanović foto: Printscreen/RTS

Navodi i da je došlo do povećanja broja hospitalizacija u zemljama gde građani Srbije idu na letovanje - u Italiji, Španiji, Grčkoj, u Turskoj, i u nekim zemljama u regionu, kao što su Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina.

Upravo zbog povećanog broja putovanja u letnjem periodu, ljudi se više kreću, virus cirkuliše i raste broj zaraženih.

Doktorka očekuje da će u septembru, zbog početka školske godine, ili u oktobru kada krenu fakulteti, zbog povećanja kontakata sigurno doći do povećanja ne samo broja testiranja na dnevnom nivou, nego verovatno i procenta pozitivnih.

foto: Boško Bunuševac

Simptomi nove varijente

U svetu je najčešća varijanta koronavirusa flirt, što je varijanta omikrona.

- Obično se kaže da su to ili lakše kliničke slike ili srednje teške. Negde je došlo do povećanja broja hospitalizacija, čak i u zemljama u okruženju, ali klinička slika kod nas, prema onim podacima koje ja imam, nije (teška). Klinička slika je temperatura 38 do 40, zapušen nos ili kijanje, curenje iz nosa, bol u grlu, bolovi u mišićima, kostima, glavobolja, i pojedini pacijenti imaju takođe i dijareju - navodi Jovanović.

Kurir.rs/ RTS/ S.Đ.

