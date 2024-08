Vanja je prva žena kapetan u ATR floti! Pilotkinje razbile predrasude: Ostvario im se san za koji niko u početku nije verovao

Kažu - nebo je granica. Međutim, za moje današnje gošće "Pulsa Srbije" nebo predstavlja mogućnost da iskažu talenat, ambicije, upornost, zalaganje, trud, da prikažu i pokažu sve ono za šta su se mukotrpno školovale i o čemu su kao devojčice sanjale i maštale.

Vanja Marčeta, prva žena kapetan u ATR floti naše nacionalne avio kompanije, ima samo 32 godine, a počela je da sanja o tome da dotakne nebo sa samo pet godina.

Koliko je mukotrpan put koji su prošle odgonetnule su Vanja Mrčeta i Marta Ožegović, pilotkinje Er Srbije.

04:07 Marta je prva žena kapetan u ATR floti! Pilotkinje razbile predrasude: Ostvario im se san za koji niko u početku nije verovao

Marčeta se prisetila svoje prve fascinacije avionima kada je imala samo pet godina:

- Sa pet godina me je otac odveo na aerodrom Čenej kod Novog Sada i tada sam imala prvu priliku da vidim izbliza avion, tada mi se rodila ta ljubav i strast. On je takođe pilot, pa sam i uz njega zavolela taj svet. Tada počinje san da postanem pilot, to sam stalno ponavljala, otac u početku nije verovao, a kasnije je razumeo da je to moj poziv. Pilotsku akademiju sam završila, to je isključivo za obuku civilnih pilota. Bilo je blago nepoverenje od roditelja, to je netipično za devojčice, niko nije verovao, doduše on je bio vojni pilot, to sam prvo htela, ali mi je drago što sam završila u civilnom vazduhoplovstvu. Njemu je sada drago i jako je ponosan.

Ožegović je rekla kako joj izgleda uobičajen dan na poslu:

- Imamo ranije jutarnje letove, u toku dana ili noćne. Samim tim, radni dan nekada počinje u tri ujutru, nekada u 10, a nekada uveče. Sve zavisi koje je planirano vreme poletanja, a nama je najbitniji taj proračun, kada leći na spavanje, a sve što ostaje od tog vremena, posvećujemo drugim obavezama. Pre toga, postoji ta priprema koju kod kuće temeljno obrađujemo, a ona se tiče upravo aerodroma na koje slećemo. Dakle, upoznavanje sa karakteristikama aerodroma, ali i vremenskim uslovima te destinacije kako bi let protekao što prijatnije za putnike.

