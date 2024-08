Gorštak Dane konačno reagovao na ženine optužbe da ju je trovao! Isplivale nove tvrdnje: "On ima i dokaze za to..."

Danijel Dane Bijorac, poznati gorštak sa Golije tužio je Kristinu Salković, sa kojom ima sina, za klevete, lažne optužbe i povredu časti i ugleda. Kako se saznaje, on je sam sastavio tužbu, overio je u Opštini Novi Pazar i predao tužilaštvu u tom gradu.

Kristina, koja je sa Danetom na planini živela nekoliko godina optužila je na društvenim mrežama i u medijima Daneta i njegovu majku Vesnu da su je zlostavljali i trovali, pa je sa teškom upalom creva završila u bolnici.

Kako je navela "zaradila" je obolenje creva koje je neizlečivo. U tim optužbama kazala je i da su je terali da se snimaju za medije, kako bi dobijali donacije i novac, koji su trošili samo na sebe.

foto: Printscreen

Navodno, Kristina se često žalila na dijareju i Dane ju je, kako tvrdi izvor Novosti, nekoliko puta zbog toga vodio u privatnu kliniku u Novom Pazaru.

- On ima dokaze za to i da je vodio na lečenje. I policija i Centar za socijalni rad su bili upoznati sa celom tom situacijom i pre nego što je ona otišla sa Golije - kaže izvor.

- Ona je sa planine od njega otišla početkom maja ove godine i bila kod njegovih roditelja u selu jedno mesec dana, a onda otišla i odatle i dva meseca kasnije ga optužila - tvrdi dalje izvor.

Kristina je u ispovesti ispričala kako je zapravo izgledao njen život na Goliji tvrdeći da se i dalje oseća jako loše.

- On je govorio sve vreme da bi voleo da dođem, da traži ženu, da hoće da ima decu i sve to. I mi smo tako pisali i ja sam odlučila da odem tada kod njega, da se upoznamo još bolje i da ostanem. Pa bilo je u početku baš teško. Pogotovo kad je zima, bili su veliki snegovi po dva, tri, četiri metra. On je voleo i hteo da se snima za televiziju. Ja nisam želela, ali me je on terao svaki put da se snimamo, da bi on uzeo novac i donacije od dobrih ljudi koji su pomagali. I taj novac je trošio samo na sebe, iako su ljudi to slali za Jovana, za naše dete - tvrdi Kristina.

Potom je otkrila i da im je dete bolesno, te da je njena majka dečaka vodila kod lekara u Sarajevo.

- Ja sam silom morala njega izmoljavati i plaćati put, nekada je i on, ne mogu dušu da grešim i da sada lažem, ali je bukvalno, čim se spomene odlazak, samo pare prvo spomenuo. Ništa dete, ništa bolesno. Dete je bilo u Sarajevu u bolnici, jedva je ostalo živo. I ko zna sad šta se dešava - priča između ostalog Kristina.

Kurir.rs/Novosti/YoutubeHypetv