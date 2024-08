Toplotni talas ponovo prži, upaljen meteo alarm! Ovaj grad će danas biti najtopliji u Srbiji, a evo šta nas čeka do kraja avgusta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme.

Jutarnja temperatura od 14 do 21, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura oko 21, a najviša dnevna oko 34 stepena.

Zbog najavljenih vrućina danas će u Sremu, jugoistoku, istoku, Pomoravlju i na zapadu na snazi biti narandžasti meteo alarm.

Danas će najtopliji grad u Srbiji biti Negotina sa 35 stepeni.

foto: RHMZ

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, do kraja ove i početkom sledeće sedmice postepen porast temperature, u većini mesta očekuje se od 33 do 37 stepeni.

foto: RHMZ

Detaljna prognoza za naredne dane

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 33 do 37 stepeni.

foto: RHMZ

Nedelja

Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni.

Ponedeljak

Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren jugoistočni vetar koji će na severu biti u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.

Prognoza vremena do kraja avgusta

Pretežno sunčano i veoma toplo. U drugoj polovini sedmice očekuje se manji pad temperature, a u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.