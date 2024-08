Stefan razotkrio novu prevaru u Srbiji! "Svuku vam novac s kartice i sve podatke!" Sve je objavio, dešava se mnogima! (VIDEO)

Korisnici društvenih mreža upozoravaju na novu prevaru!

Naime, ukoliko vam stigne SMS sa porukom da vas u pošti čeka paket, ali da postoji problem, nikako ne otvarajte ponuđeni link, jer možete ostati bez podataka i novca.

- Pazite se ljudi, povuku vam sve podatke i skinu novac sa kartice. Pošto se bavim vođenjem društvenih mreža, posao mi je takav da provodim dosta vremena na internetu. S obzirom da dosta istražujem, video sam da se od skoro dešava ovo - naveo je u video-snimku na Tiktoku Stefan Savić i dodao:

- Pošalju ti poruku kako navodno tvoj paket stoji u pošti sa nekim određenim problemom. Poruka sadrži link, e ko klikne na link taj je gotov. Pazite se ovakvih stvari i ne klikćite na svakakve gluposti, jer ko klikne, ode mu novac.

Na sličan problem upozorio je i bivši učesnik rijalitija Zadruga i influenser Nenad Neca Lazić

- Dešava vam velika prevara na internetu. Nemojte da dozvolite da budete izmanipulisani od strane prevaranata. Šta se dešava? Moja mama je dobila poruku na njen broj telefona da treba da ode u poštu da preuzme nešto u vrednosti od 2.000 i nešto dinara, plus poštarina, plus ne znam ni ja šta - naveo je Lazić

Rekao je da je i od drugih korisnika društvenih mreža čuo da je reč o prevari.

- Dosta ljudi kaže da se radi o prevari i to je istina i to smo utvrdili u pošti. Radi se o prevari tako što vam pošalju prazan paket i naplate vam poštarinu i naplate vam cenu paketa koji kao ne postoji ili žele da ukradu vaše informacije. Ako vam traže vašu kreditnu karticu, platnu karticu, bilo koju drugu karticu ili bilo koju drugu informaciju, nemojte nikome da je dajete jer oni žele da ukradu informacije od vas i da uzmu vaše novce, vaše bankovne račune - upozorio je on.

