Dr Skano o majmunskim boginjama: Širi se novi soj, moramo biti na oprezu! SZO nadzire patogene koji mogu da prerastu u pandemiju!

Pre više od nedelju dana, Svetska zdravstvena organizacija je mpoks, ranije poznatiji kao majmunske boginje, proglasila rizikom za javno zdravlje od međunarodnog značaja.

Zabeležen je i prvi slučaj van afričkog kontinenta, u Švedskoj. Gost Dnevnika RTS dr Fabio Skano, direktor Kancelarije SZO za Srbiju, naglašava da ova objava znači da SZO nadzire patogene od kojih postoji opasnost da prerastu u pandemiju.

Svetska zdravstvena organizacija navodi da, majmunske boginje - mpoks, nisu nova korona i da zna da kontroliše širenje. Dr Fabio Skano objašnjava da postoje tri kriterijuma koji se prate.

Tri kriterijuma se prate

- Dakle, kada neko žarište postane ozbiljnije, ili kada bolest počne više da se prenosi, ili kada dođe do više stope smrtnosti, ili kada dođe do prelaska nacionalnih granica i kada zahteva međunarodno delovanje, tada dolazi do proglašavanja vanredne javnozdravstvene situacije što se desilo i sa ovim novim sojem u Demokratskoj Republici Kongo - navodi gost Dnevnika RTS.

Od početka godine bilo je više od 14.000 zaraženih i preko 500 smrtnih slučajeva, uglavnom kod žena i dece, dodaje dr Skano.

Dakle, došlo je do promene šablona epidemiološke situacije i činjenica da brojevi nisu toliko visoki, ali da rastu, predstavlja signal da svet treba da preduzme nešto povodom situacije u Africi.

Poruka da empoks nije drugi kovid znači da empoks nije nepoznat virus. Pre dve godine se ovaj virus pojavio i u Srbiji, mada nije bio u pitanju novi soj koji se trenutno širi, ali je bio ograničen samo na muškarce koji su stupali u homoseksualne odnose.

Međutim, novi soj koji se širi u Demokratskoj Republici Kongo, prenosi se i bliskim kontaktom i seksualnim kontaktom, a mere koje se sprovode i saradnja sa zajednicom, i bez vakcinacije, su dovoljne da se suzbije širenje empoksa.

- Zapravo, soj Klej 2 je i dalje prisutan u Evropi, mesečno imamo prijavljenih oko 100 slučajeva, ne i u Srbiji u proteklih nekoliko godina, što je odlično, ali ovo je prilika da se ponovo obnovi delovanje i da se eliminišu sve varijante empoksa iz sveta - naglašava direktor Kancelarije SZO za Srbiju.

Mere koje se preduzimaju

Dr Skano navodi da u svakom slučaju nadzor mora da se pojača i da sve zemlje budu opremljene potrebnim materijalima za testiranje. Srbija, srećom, ističe gost Dnevnika RTS , ima dovoljno testova.

- Neophodno je da razumemo gde je rizik. Trenutno je to u Africi i ne postoji rizik za opštu populaciju svuda u svetu i to želim da naglasim. Postoji potencijalni rizik od širenja zaraze, ako ne preduzmemo sve ono što treba učiniti, ali rizik trenutno za evropsku populaciju je veoma nizak. Imamo izolovane slučajeve, ali moramo da razumemo da li će doći do daljeg širenja, da preduzmemo sve javnozdravstvene mere, da to do toga ne bi došlo - ističe dr Skano.

Svetska zdravstvena organizacija ne preporučuje sprečavanje međunarodnih putovanja, niti bilo kakve zabrane, već se preporučuje nadzor.

- Moramo biti na oprezu, ali to nije razlog da se širi panika, jer to što je proglašena javnozdravstvena kriza, to ne znači da je pandemija.

