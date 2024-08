Pojedini influenseri reklamiraju i promovišu raznorazne preparate i proizvode, a mnogi korisnici društvenih mreža isprobavaju ono što vide kod njih. Tako je jedna devojka rešila da proba jednu masku za lice, ali se to završilo neslavno.

Na šta treba da obratimo pažnju kada govorimo o nezi lica, istraživala je novinarka Teodora Borozan sa dermatologom dr Tanjom Dimitrijević.

02:31 Devojka probala masku za lice sa Tiktoka, pa dobila otok! Dr Dimitrijević za Kurir: Struka nije upoznata sa tim preparatima!

- Mislim da je nemoguće stati na put, to je jako prisutno, a pogotovo prema mladima. Ta situacija, koja se desila, ne možemo da kažemo da joj je lice isprženo, ta devojka je imala alergijsku reakciju na neki sastojak. Takva situacija može da se desi ako uzmemo kupljen preparat, to ne možemo da predvidimo. Znači, nemoguće je spržiti lice, ali je ona morala da poseti dermatologa i da dobije adekvatnu terapiju kako bi se povukao otok lica, crvenilo, svrab, ali i kako ne bi dobila neku ozbiljniju promenu tipa infekcije ili bakterije.

Pomenuta devojka je na društvenim mrežama istakla da se nije konstantovala sa dermatologom pre upotrebe preparata, pa je Dimitrijević pričala o toj praksi:

- Ima puno toga, kada dođu ljudi, kažu da koriste svašta i da su to videli na internetu, to je uobičajena stvar. Na nama je damo adekvatnu terapiju, a to su uglavnom komercijalni preparati sa kojima struka nije upoznata.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:52 OVO JE NOVI TIKTOK IZAZOV - DA LI MOŽE LUĐE? Korisnici poludeli: Biciklom se zaleću na automobile u brzini, ŠOK!