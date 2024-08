Vreli dani pred nama, toplotni talas ne popušta: RHMZ upalio alarme, a evo kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom

danas do 37

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 21, a najviša od 33 do 37 stepeni.

U Beogradu će biti takođe pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša oko 36 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje na visoke temperature

"Danas i sutra i početkom sledeće sedmice postepen porast temperature pa se najviša dnevna temperatura očekuje u većini mesta od 33 do 37 stepeni", navodi se u upozorenju RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Ovo upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

foto: Printscreen/RHMZ

Prognoza UV indeksa

Kada je reč o UV indeksu, označen je brojevima šest i sedam, što znači da je nivo zračenja visok, a brojem osam označeno je za područje Kopaonika, gde je zračenje danas vrlo visoko.

foto: Printscreen/RHMZ

U ovakvim slučajevima potrebno je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

Prognoza za naredne dane

Nedelja: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 33 do 37 stepeni.

Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren jugoistočni vetar koji će na severu biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 33 do 37 stepeni.

Utorak: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, a mestimično se očekuju i lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 32 do 35 stepeni.