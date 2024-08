Sramno delo na mrežama: Klinci snimali kako muž bije ženu, pa se cerekali! Siledžije u komentarima bodre i veličaju nasilnika FOTO

"I nek je bije, zaslužila je, što ga je varala", "Da ga nije prevarila, ne bi je ni tukao!", "Pozlatile ti se ruke!"... Ovo su samo neki od sramnih komentara koji su se nizali ispod snimka koji je osvanuo na jednom profilu na Tiktoku, a na kojem se videlo i čulo kako jedan čovek bije suprugu!

Snimak je ubrzo obrisan i to moguće zbog prijava na neželjeni sadržaj na ovoj platformi. Ipak, snimak smo imali priliku da vidimo pre toga, pretpostavlja se da su ga sačinila neka deca iz komšiluka ovog para, a sraman je i sam opis video-snimka koji su stavili.

"Bije ženu ovaj što se vratio sa puta, varala ga", napisali su oni.

Udarci i zapomaganje

Na snimku se moglo čuti i njihovo cerekanje dok prekoputa, iza zatvorenih vrata kuće, taj čovek pesniči i najstrašnije vređa nesrećnu ženu. Čuli su se udarci, psovke i zapomaganje nezaštićene žene...

Osim toga što je nasilje bilo kakve vrste nedopustivo, posebno nad ženama, skandalozni su komentari ispod videa.

"Da ga nije prevarila, ne bi je tukao", "Pozlatile ti se ruke, samo je udri kad hoće da se vucara sa drugima", napisao je jedan muškarac u komentaru. Drugi je napisao "Neka je kad je varala!"

Bilo je i onih koji su osudili osobe koje su sačinile snimak, a koje su se cerekale i snimale zarad lajkova.

- I ti snimaš ovo, ovo treba odmah da se prijavi, a ne da se snima zbog lajka - navodi se u jednom komentaru.

Prestiž ispred empatije

Sve ovo ponovo otvara pitanje gde se izgubila ona empatija po kojoj je naš narod bio prepoznatljiv, tu je i veliki problem nasilja nad ženama. Pitanje je i koliko dugo ova žena trpi nasilje, zašto ga trpi, ima li ko da joj pomogne... Zašto komšije ćute, zašto okreću glavu, dok komšijska deca od njenog života prave rijaliti program, umesto da pozovu policiju i spasu je.

INSTANT VEZE Gledamo nasilje, snimamo i ćutimo Manojlovićeva napominje i da su oni koji su to snimali zarad lajkova ili nečeg drugog morali da pozovu policiju. - Svakodnevno svedočimo prikazima nasilja na koja ćutimo, nemo gledamo, da li se plaše reakcije tog nasilnika, ili otuđenosti, ili zarad lajkova... Totalno smo postali udaljeni jedni od drugih i veze su postale instant, nema iskrene ljubavi među ljudima, sve je neka korist i sad i odmah - kaže ona. Podsećamo i da je prijava nasilnika zakonska obaveza, budući da prema članu 13 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici "svako mora da policiji ili javnom tužiocu prijavi bez odlaganja nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega".

Psihoterapeut i psiholog Jelena Manojlović navela je za Kurir da je nasilje nad ženama povećano od karantina koji smo imali tokom epidemije koronavirusa.

- Ta bliskost je negde dovodila do otpora među partnerima. Mi donekle još živimo u patrijarhalnoj sredini, gde je žensko "manje vredno", to se toleriše... To su ti ostaci patrijarhalnog vaspitanja - navodi ona.

Ističe da smo izgubili empatiju, kao i da je sve postalo stvar prestiža.

- Da se prikažemo sa što više lajkova, da budemo influenseri, ne misleći šta podržavamo i prezentujemo. Kao psiholog, moram da se osvrnem na to da vaspitanje ide iz kuće, ako dete vidi da njegov otac tuče ili ućutkuje mamu, imaće isti takav stav prema ženskom polu, ne mora da bude nužno fizičko nasilje, verbalno je iste težine - naglašava ona.

Osvrnula se i na one koji bodre nasilnika u komentarima:

- Oni će biti isto nasilnici kao i on. Naučeni su da je to normalno, da zaslužuje da je tuku ako je varala. To su strašne stvari i mora da se rešavaju na nivou porodice i škole.

