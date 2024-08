Danica diplomirala u SAD, a na dodeli diplome se ogrnula srpskom zastavom "Nismo svesni koliko je Srbija lepa, vratiću se kad tad"

Mnogi mladi maštaju o tome da odu u SAD i studiraju, a to je uradila naša Danica Radulović (21), koja je u maju u američkoj državi Nju Džerzi završila Medicinski fakultet, smer za medicinsku sestru!

Na dodeli diplome bila je obučena u odoru tipičnu za američke fakultete, s prepoznatljivom kapom sa kićankom na glavi, ali ono što je odvajalo od drugih studenata bila je - srpska zastava oko vrata!

Na samoj ceremoniji, kada joj je uručena diploma, podigla je i tri prsta. Dana za Kurir priča kako je došlo do toga da studira u SAD i koliko se život tamo razlikuje od ovog u Srbiji.

- Nisam nikada mislila da ću studirati u SAD, niti sam nešto mnogo razmišljala o toj državi. Međutim, krajem moje srednje škole, porodični prijatelji su mi ponudili mogućnost školovanja u Americi. Ja sam to, naravno, prihvatila, dobila studentsku vizu i otišla u Ameriku, u kojoj živim već tri godine - započinje priču Dana, koja je inače rođena u Požarevcu, odrasla u Majdanpeku, a srednju školu za dizajn "Bogdan Suput", smer dizajn enterijera, završila u Novom Sadu.

Kao ptica u kavezu

- Amerika u Srbiji nije baš na najboljem glasu zbog svega što se ranije izdešavalo, tako da jesam bila malo uplašena pre selidbe. Ali retko kome se ukaže prilika za školovanje u inostranstvu i gledala sam na to kao na neku priliku koja se baš i ne treba propustiti. Moji roditelji jesu bili tužni što ću biti tako daleko od njih, ali mi nisu branili.

Dana je upisala Rouan koledž Južni Džerzi u septembru 2021. Školovanje je trajalo tri godine.

- Kada sam prvi put došla, bila sam zatečena koliko je sve ogromno i prostrano ovde. Ako ne živiš u nekom od velikih gradova, nigde ne mozes otići peške, jer je jednostavno sve jako daleko i nemaš opciju da pešačiš, niti baš i ima trotoara po kojima bih hodala. To mi je iskreno najveći šok, posebno jer prvih godinu dana nisam imala vozačku i osećala sam se kao ptica u kavezu jer sam u Srbiji stalno negde išla i baš dosta šetala - kaže ona.

U SAD se ispiti polažu preko računara, a ljudi često misle da to znači da se lagano prolazi i da može na ovaj način lako da se vara. Međutim, upravo je suprotno:

Druga stvar, kaže, ljudi tamo su drugačije vaspitani i odgajani, pa su samim tim dosta drugačiji od ljudi sa Balkana. Ne oseća tamo, kaže, neku prisnost niti zajednicu koja postoji kod nas.

I način studiranja je, takođe, vrlo različit. U SAD se skoro sve radi preko laptopa.

- Studenti ne nose na predavanja ni sveske niti knjige, sve imaju na laptopu i, ako hoće išta da zapišu - to urade na laptopu. Nisam imala nijedan usmeni ispit, sve je bilo onlajn. Imala sam, doduše, dve prezentacije koje sam morala da prezentujem kolegama i profesorima, pa recimo da se to možda računa u "usmeni ispit". Moj fakultet i generalno svaki smer vezan za medicinu u SAD je jako težak, a verujem da je tako i kod nas. Na mom fakultetu padaš ceo semestar ako ti je prosek semestra manji od 77 odsto, što bi kod nas bilo malo manja ocena od osmice. Tako da svako ko završi taj fakultet, nema manji prosek od te neke "skoro" osmice - objašnjava ona.

Fakultet za medicinsku sestru

Ljudima bude čudno kada čuju da je završila medicinski fakultet a da nije doktor, već medicinska sestra, ali u SAD niko ne može biti medicinska sestra bez fakulteta. Na ovom fakultetu ona je bila jedini student iz Srbije i, kada je diplomirala, nije mogla da odoli a da ne istakne u dalekoj Americi boje Srbije.

- Kad sam naručivala uniformu za diplomiranje, videla sam da internacionalni studenti imaju opciju da naruče zastavu svoje države i da je nose kao deo uniforme tokom ceremonije. Nisam mogla da odolim a da ne naručim zastavu Srbije. Što se tiče tri prsta, to mi je u trenutku došlo da uradim... - priča Dana sa osmehom i dodaje da je Srbija stvarno prelepa, a da je to u potpunosti shvatila tek kad je iz nje otišla.

Bezbednosni razlozi

Nema više bacanja kape

Iako je Danici ceremonija diplomiranja bila jako lepa i pamtiće je celog života, zbog jedne stvari se razočarala.

- Razočarala sam se malo jer sam u filmovima videla da Amerikanci na maturi uvek bacaju one njihove kape, ali drugarice su mi rekle da se to više ne radi iz "bezbednosnih razloga". Valjda je nekoga nekad povredila kapa, ko zna - priča ona smejući se. Takođe, ono za čim žali jeste to što su na ceremoniji bili njen suprug i njegovi roditelji, ali, nažalost, niko od njenih iz Srbije nije mogao da dođe.