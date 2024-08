Zbog onog što si uradio mojoj sestri pamtićeš me ceo život: Vodoinstalater Saša proživeo napet triler posle poziva bivšeg robijaša

Vodoinstalateri i drugi majstori, radeći svoj posao, upoznaju različite ljude i prolaze kroz različite situacije, a jedan vodoinstalater Saša ispričao je šta se njemu nedavno desilo kada ga je pozvao robijaš koji je tek izašao iz zatvora.

Ovu zanimljivu priču, koja na trenutke deluje prilično zastrašujuće, Saša je podelio na svom Tik Tok nalogu "vodoinstaler1701".

foto: Tik Tok Printscreen, Vodoinstalater1701

- Prošle godine mi zvoni telefon, ja se javljam. Pita me: "Ti si Saša vodinstalater?". Kažem: "Jesam". On kaže: "Slušaj, ja sam danas izašao iz zatvora. Zbog onoga što si uradio mojoj sestri, pamtićeš me ceo život". Kažem: "Druže, ne znam ko si, ne znam ti sestru, nemoj više da me zoveš i da me uznemiravaš". Bam, prekinem vezu - započeo je Saša izlaganje ove neobične priče.

Telefon mu je, priča, ponovo zazvonio. Muškarac kojem je spustio slušalicu je bio besan.

foto: Shutterstock

- "Slušaj, sad si mi prekinuo vezu i nikad više", reče. Kažem: "Dobro, šta hoćeš ti čoveče od mene?" Kaže: "Hoću da se vidimo". "Dobro", rekoh, "ajde da se vidimo". Reče mi da dođem u sedam sati u jednu kafanu. Ja kažem: "Dobro, kako ću da te prepoznam, kako da znam ko si ti?". Kaže: "Poznaćeš me" i doda: "Samo da ti kažem, ne budeš li došao večeras u sedam u kafanu, ja ću sutra ujutro doći kod tebi kući". Završio se razgovor, a ja se razmišljam: "J***te, ko je ovaj ludak?".

Nakon razgovora Saša je opsesivno razmišljao šta je kome nažao uradio, koga je to popreko pogledao.

- Gledam samo svoj posao i svoj život, nikog ne diram, nemam pojma ko je ovaj. "Nema veze", rekoh, "ići ću pa ću da vidim". Odlazim uveče u kafanu, kafana skoro puna. Tražim nekog ko sedi sam, ali ne vidim nikog, svi su u nekom društvu. I onda, tamo, u jednom ćošku vidim nabildovanog čoveka istetovirane ruke. Sedi tamo sa nekom ženom. Diže on ruku, i ja prilazim stolu. Sednem. Zove konobara. Došao konobar, naručili piće. I on kaže: "Donećeš nam prvo piće, pa onda oval pečenja, kupus salatu, ren, vruće lepinje". A ovaj mali konobar kaže: "Znate za pečenje... gužva nam je, pa ovo je naručeno, pa...". Ovaj ga pogleda i kaže: "Šta si rekao?". Ovaj reče: "Izvinjavam se, dobićete, ništa ne brinite - priseća se ovaj vodoinstalater.

foto: Marina Lopičić

Nakon što je konobar otišao, muškarac se okrenuo ka Saši:

- "Ovo je moja sestra. Znaš ti moju sestru?", reče. Ja kažem ne znam. Okrene se njoj: "Znaš ti njega?". Kaže ona: "Znam ga". "Odakle ga znaš?", pita je. "Pa", kaže, "radio mi je nešto". Ja rekoh: "Šta sam ti radio? Ja ne znam da sam ti bilo šta radio". Kaže: "Jesi, radio si. Bio si kod mene", kaže, "i povezivao slavinu s bojlerom što ide u sudoperu". Rekoh: "Dobro, i? Da li sam ti zeznuo kuhinju, jel ti curelo, da li sam nešto pogrešno povezao? Da li sam te popreko pogledao? Nešto dobacio? Šta je? U čemu je problem?". Kaže ona: "Nisi". "Pa", rekoh, "da li sam ti mnogo naplatio?" Kaže: "Nisi". "Pa, šta je onda problem?", pitam. A ovaj tip, što me zvao, kaže njoj: "Ajde, ispričaj mu celu priču".

I Saša se u totalnom zbunu okrenuo ka ženi, iščekujući kao na iglama da čuje konačno šta je problem.

- Ona kaže: "Ja sam tebe tad zvala. A pre tebe su me petorica njih koje sam zvala, otkačili, nisu uopšte došli. A ti si rekao: "Čim završim ovo što radim, doći ću kod tebe". Kažem: "Dobro, i šta? Ja sam došao kod tebe. Šta je sad tu sporno?". A ovaj njen brat kaže meni: "Jesi li ti lud ili se praviš lud?". Kažem: "Brate, niti sam lud, niti se pravim lud, samo te pitam o čemu se radi, nije mi jasno". "Pa", kaže, "ispoštovao si moju sestru. Došao si kad si rekao, za razliku od ovih što su je otkačili". Ja rekoh: "Pa, ti si me zbog toga zvao?". Uzimem ja ovu moju torbicu i ustajem da idem kad on reče: "Sačekaj, bre", uhvati me za ruku: "Sedi tu". "Ona meni sve priča, sve znam šta se dešavalo. Sve znam! Kao što znam za tebe, znam i za druge, sve ću vas naći. Tebe sam našao... Ispao si čovek prema njoj. Nema šta, ona meni sve priča". Ja kažem: "Dobro, čoveče, šta me cimaš, bre, mogao si ovo drugačije da mi kažeš". "Ma, hoću, bre, malo da sednemo, da malo pojedemo, opustimo se, brate, i to sve".

Međutim, Saši, koji trenutak pre toga nije znao šta ga je snašlo, odmah je laknulo.

- "Slušaj, od sad, pošto si moju sestru zadužio, brate, ti si moj brat", kaže on meni. "Šta god ti treba... duguje ti neko pare, treba da se naplati - zoveš mene. Šta god da ti treba, brate, zoveš me u pola noći, i ja to tebi rešavam. Jesi li me čuo?". "Jesam", rekoh - ispričao je Saša.

Ali, tu nije bio kraj ove neobične večeri, priča Saša.

- Završili večeru. On platio, častio konobara i vadi 100 evra i gura i meni u džep. Ja kažem: "Neću pare, čoveče, neću". Ali, mune mi, brate, u džep, sto evra i nema. "Imaš moj broj, zovi me". Rekoh: "Idi, bre, čoveče, je*em ti i tvoj broj i sve", ispričao je Saša.