"Krvna slika krene na bolje, pa posle dva dana padne" Mina iz Loznice još bije bitku za ozdravljenje, evo kako joj možemo pomoći

Krajem oktobra prošle godine osamnaestogodišnjoj Mini Perišić iz Loznice dijagnostikovana je aplastična anemija i za lečenje joj je bila potrebna transplantacija matičnim ćelijama. Obavljena je početkom februara ove godine, ali nije dala očekivane rezultate pa mlada Lozničanka i dalje bije bitku da pobedi bolest.

foto: Privatna arhiva

- Nažalost, nije onako kako smo se nadali i očekivali, nastupile su komplikacije, krvna slika joj malo krene na bolje pa posle dva dana padne, Mina ima stalne transfuzije krvi i trombocita - objašnjava njen otac Slobodan.

Mladi donor dao je matičnih ćelija više nego što treba, deo je bio za svaki slučaj zamrznut, pa je Mina primila pre tri i po meseca i taj ‘’višak’’, ali nema napretka, priča devojčicin otac.

- Mina je izgubila na kilaži, sada je počela venski da se dohranjuje, rekli su i da joj donosimo da jede kako bi se popravila i dobila je nekoliko kilograma. Transplantacija nije dala očekivane efekte. Naši lekari se konsultuju sa kolegama u inostranstvu, kažu im da su primenili i dali sve što su imali, sve je urađeno pa se razmišlja o drugoj transplantaciji. Međutim, Mina je sada fizički slaba, treba da se najpre što više popravi. Postoji donor koji se javio i za prvu transplantaciju, a u opticaju je i da to bude njen brat koji se sa njom poklapa oko 40 odsto. Cilj je da se Mina što više oporavi, da može podneti dalje korake - priča otac.

foto: Privatna arhiva

Kaže da se Mina dobro drži i hrabro bori iako situacije nije laka, posebno za mladu osobu.

- Njena doktorka kaže da od Mine nije srela psihički jačeg pacijenta, posebno spram njenih godina. Svi su oduševljeni zbog njene snage i volje. Ima pacijenata koji posle nekog vremena odustanu, neće terapije, a naša Mina je borac. Lekari kažu da je 70 osto izlečenja u ovoj bolesti zavisi od snage psihe čoveka, a ona se dobro drži. Tu smo da joj pomognemo, da se na kraju zajedno radujemo kad savlada bolest - kaže otac.

Sa suprugom Milojkom boravi u Beogradu jer njihova blizina Mini mnogo znači, ali je problem što sada Slobodan ne može da radi, a troškovi smeštaja nisu mali. Jedva su uspeli da nađu "stan na dan", objašnjava da svi iznajmljuju stanove najmanje na šest meseci i traže plaćanje unapred.

- Lečenje pokriva nadležni Fond, ali imamo ostale troškove. Imali smo pre transplantacije podršku sugrađana, to nam je mnogo značilo, ali je i potrošeno. Nekako se snalazimo, ne znamo koliko će sve ovo trajati, ali znamo da je cilj Minino ozdravljenje. To je važnije od svega – rekao je on.

foto: Privatna arhiva

Lozničani su od prvog dana uz Minu. KUD "Karadžić" organizovalo je krajem januara za njihovu dugogodišnju članicu prvog folklornog ansambla i vokalnu solistkinju, humanitarni koncert. Prodato je tri puta više ulaznica od broja mesta u Vukovom domu kulture, održan je humanitarni turnir u malom fudbalu u UFK "Lagator" sa tridesetak ekipa, a njeni školski drugovi iz Srednje ekonomske škole, organizovali su "Bazar za Minu". Mini je podrška ponovo potrebna kako bi se što pre vratila zavičaju i nastavila da troši mladost kako priliči njenim godinama.

Ko želi da pomognu mladoj Lozničanki, može to učiniti i uplatom na broj tekućeg računa: 200-0000134525886-79 kod Banke Poštanska štedionica, a očekuje se da Lozničani reaguju novim akcijama podrške.