Požari podmetnuti na više lokacija u Srbiji? Dačićev pomoćnik obišao najveća žarišta u zemlji, izdat važan apel

Po nalogu potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, v.d. pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić danas je obišao najveće požare koji su trenutno na teritoriji naše zemlje, a koje gase pripadnici Sektora za vanredne situacije, helikopteri Helikopterske jedinice, pripadnici javnog preduzeća „Srbija šume“ i lokalne samouprave.

foto: MUP Srbije

Najveći požari su trenutno u podnožju vrha Vidlič na Staroj Planini, u opštinama Dimitrovgrad i Pirot.

„Tu je situacija jako kompleksna, izuzetno nepristupačan teren, gde rade pripadnici Sektora za vanredne situacije, pripadnici javnog preduzeća „Srbija šume“, lokalne samouprave i dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a.

Na ovom području dva sela Odorovci i Gulenci su ugrožena, kojima se primiče požar, ali mi ćemo sve snage usmeriti da zaštitimo stanovnike“, naveo je Čaušić.

foto: MUP Srbije

Teren je izuzetno nepristupačan tako da će se pristupiti i akciji desantiranja kako bi vatrogasci prišli požaru.

Čaušić je takođe naveo da se požar razgoreo i u Žagubici, i po njegovim rečima postoji sumnja da je jedno lice podmetnulo požar, kao i da postoji sumnja da je požar podmetnut i u rejonu Suve planine.

„Upravo se sada nalazimo u ataru sela Neresnica, ovde kod Kučeva, požar takođe nije lokalizovan, ali pripadnici Sektora za vanredne situacije daju sve od sebe da ga uskoro stave pod kontrolu. Ovde nema ugroženih naselja i nadamo se da će tako i ostati“, rekao je Čaušić.

foto: MUP Srbije

On je apelovao na građane da budu pažljivi i da u toplim danima koji već dugo traju u našoj zemlji svaka nepažnja može da dovede do požara velikih razmera, i najavio da će od sutra biti angažovane kolege iz policijskih uprava i lokalnih samouprava, kako bi se obilazila i vršila kontrola na otvorenom prostoru.

Čaušić je takođe podsetio da ima na stotine intervencija, a da je samo danas bilo gotovo dvesta intervencija, od čega najviše požara na otvorenom.

foto: MUP Srbije

„Jedan od tih požara je na Baljskoj steni, na Tari, koji je na vrlo nepristupačnom delu, međutim on je pod kontrolom, nema gde da se širi, i naši pripadnici dežuraju, ali je jako nepristupačan teren da bi došlo do gašenja. Čak su naši fantastični vatrogasci iz Užica hteli alpinističkom opremom da se spuštaju, međutim zbog obrušavanja stabala i užarenog kamenja, vrlo je opasno, tako da je on pod kontrolom, ali ne ugrožava šume i naseljena mesta“, istakao je Luka Čaušić.

Svi kapaciteti Sektora za vanredne situacije, Helikopterske jedinice, Specijalizovane jedinice civilne zaštite, šumarskih radnika, kao i dobrovoljnih vatrogasnih društava su na terenu, podsetio je Čaušić i još jednom apelovao na pažnju, s obzirom da je najavljeno da će ovaj period toplotnog talasa još trajati.

Kurir.rs/Preneo: D. P.