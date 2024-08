Muškarac iz Jagodine mučki je ubio psa i to naočigled njegovog vlasnika. On je zabadao makaze u psa dok životinja nije uginula. Napadač, ubica je priveden, ali je ubrzo pušten.

Šta se zaista desilo, pričao je za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji vlasnik ubijenog psa, Dragutin Milojević.

- Taj čovek je mog psa onesposobio makazama za rezanje voća, ali onim veliki, dugačkim od metar, profesionalnim. Na kraju ga je dokrajčio tako što ga je nožem izbo u vrat, praktično ga zaklao. Moja vikendica je 100 metara vazdušnom linijom udaljena od vikendice u kojoj taj čovek živi, on radi na jednoj plantaži, a inače je alkoholičar. Često sam sa njim pio kafu, pomagao mi je, nekoliko puta je hranio mog psa, kada ja to nisam mogao da stignem. Međutim, on postane neuračunljiv kada popije. Tog popodneva sam hranio psa, te sam ga pustio da počistim boks, a pas je, pošto ga poznaje, otišao do njega, a on je uradio to što je uradio - započeo je Milojević, pa nastavio sa opisom situacije:.

04:49 Aman čoveče, zašto mi ubijaš psa? Vlasnik nasmrt izbodene životinje za Kurir: Iz daleka sam začuo jauk, a kada sam prišao...

- Kada sam čuo da pas jauče, potrčao sam tamo, mislio sam da ga je napao veliki pas. Doduše, kada sam bio desetak metara od njegovih vrata, video sam šta radi, samo sam uspeo da mu kažem "aman čoveče, zašto ubijaš mog psa?". On uopšte nije konstantovao moje reči. Svi me pitaju kako to da nisam reagovao, znate kako, ja sam profesor fiskulture u penziji, mi smo naučeni da čovek u pojedinim situacijama treba da ostane pribran, da trezveno razmišlja, ja sam uzeo svog psa, odneo ga iz tog dvorišta i pozvao policiju. To je cela priča.

Milojević je odgonetnuo da li je ubica njegovog psa imao ispade agresivnog ponašanja u prošlosti:

- Jeste, on je pretio i gazdi kod koga radi. On kada se napije, taj vlasnik ni ne dolazi, zna sa kakvim čovekom ima posla. On je i privođen ranije zbog raznih pretnji. Nažalost, kod nas postoje ljudi za koje pas nije ništa i nije im ništa da ga usmrte, a znate, psi su jedina bića na ovom svetu koja vole viša nas, nego sebe. Kroz istoriju su mnogo puta žrtvovali sebe zarad čoveka.

