"Srpska vojska je u Veliki rat ušla kao umorna, ali veoma iskusna" Istoričari izneli detalje Cerske bitke: Ovako smo se odbranili

Bila je to pobeda zbog koje se Srbima divio svet. Ove godine obeležava se 110 godina od Cerske bitke koja predstavlja veliki trijumf male kraljevine.

Cerska bitka je prva srpska, ali i saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Bila je ovo velika pobeda koja je moralno podigla vojnike, ali i saveznicima pokazala da njeni neprijatelji nisu nesavladivi.

O značaju Cerske bitke za srpsku, ali i za svetsku istoriju razgovarali su gosti "Redakcije" na Kurir televiziji, istoričari Miloje Pršić i Stanislav Sretenović.

foto: Ministarstvo odbrane

Pršić je pričao o početku ove epske bitke, ali i pregled događaja uoči Prvog svetskog rata:

- Od 12. avgusta do 15. na 16. to su uvodne borbe, od 15. na 16. počinje prava Cerska bitka, do 19. i posle od 19. do 24. završetak tih borbenih dešavanja i pobeda naše vojske, i to jedna velika pobeda. To je praktično nekih 12 dana, dakle delimo je na uvodne borbe, na samu bitku i od 19. do 24. čišćenje mače od austroungarske vojske. Od 28. juna kada je podnet ultimatum Srpskoj vladi, ona je trebala da odgovori na neke zahteve, prihvatila sve tačke, jednu nije. Mogla je da prihvati sve tačke tog ultimatuma, Srbija bi bila napadnuta jer je takav bio program i Nemačke i austroungarske, dakle, do rata bi i do agresije došlo svakako, samo pitanje koji scenario bi bio. Nemačka i Austroungarska diplomatija su, posle događaja na Miljanski, zahtevale od svojih diplomata da naprave takav sadržaj ultimatuma da ga ni jedna država ni jedna vlada koja drži do sebe, do svog dostojanstva, neće prihvatiti. Dakle, već je i tada to tendenciozno urađeno. Prema tome, do Prvog svetskog rata je moralo da dođe, on nije počeo na Balkanu, on je počeo početkom avgusta napadom Nemačke na Belgiju, na invaziju, dakle, tamo je počeo, a onda je nastavljen 12. augusta ovde agresijom austroungarske na Srbiju.

Sretenović je pričao o tome da je naša vojska bila umorna, ali podučena velikim iskustvom Balkanskih ratova:

- Naime, srpska vojska je u Prvi svetski rat ušla kao umorna vojska, ali kao veoma iskusna. Umorna je bila zato što je vodila dva teška rata prethodno, 12. i 13. godine, Prvi balkanski i Drugi balkanski rat, iz kojih je izašla kao pobednik. U tim ratovima je stekla veliko iskustvo. To iskustvo se ogleda u izuzetno dobroj koordinaciji između visokog komandnog kadra i nižih oficira i vojnika seljaka, koji su branili svoju zemlju, svoju porodicu i svoju kuću u Prvom svetskom ratu od napada osvajača. Dakle, ta koordinacija koja je uvežbavana iskustvom Prvog i Drugog balkanskog rata je bila veoma važna. Cerska bitka se vodi na jedan klasičan način kako su se vodile bitke u Prvom balkanskom ratu. To su bile bitke pokreta. Tu još uvek nema ukopavanja, nema rovova, mada se rovovi u ovom delu Srbije pojavljuju neposredno posle Cerske bitke. Ne treba zaboraviti da je Austrougarska neposredno posle Cerske bitke pokušala sa još jednim napadom, pa je srpska vojska to ponovo blokirala i najzad odnela u decembru mesecu veliku pobedu.

