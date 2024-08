"Žena je to spremila za sahranu": Radnik Komunalca Milinko krenuo na posao, a zbog onoga što se desilo cela Srbija bruji o njemu

Neću da me grize savest, ja jedem hleb sa svojih leđa. Verujem u Boga, tuđa se muka ne troši!, reči su Milinka Špinjića (63), radnika JKP "Komunalac" u Inđiji, koji je pronašao i vratio izgubljenu torbicu sa 180.000 dinara!

Novac je žena spremila za ne daj bože, za sahranu...

Špinjić u ovom preduzeću radi već devet godina, i to na održavanju pijace. Torbicu je našao kod toaleta i odmah je krenuo u potragu za vlasnicom novca, dokumenata i telefona.

- To se desilo u petak. Pošao sam dole do WC i vidim visi torbica. Video sam telefon i da je bilo para. Nisam hteo ništa da diram, pozvao sam prvi broj iz imenika u tom telefonu i rekao da sam našao torbu i zamolio ih da nađu tu osobu i da joj kažu da dođe po novac i torbu. Čim je to veća suma, znao sam da je namenjeno za nešto, neće niko u kafanu i na pijac sa toliko para - iskren je Špinjić.

Kada je žena, čije ime nije ni upamtio, došla po svoj izgubljeni novac, bila je uzbuđena. Mislila je da je ušteđevinu zauvek izgubila.

- Ona mi zahvali, pa reče: "Mogao si i da uzmeš, neko bi uzeo!" Odgovorim joj da se tuđa muka ne troši. Bila je bleda, ali kad je videla da je novac tu - osmehnula se. Ispričala mi je da joj je nedavno preminuo suprug, da je prodala kuću u Inđiji i da je kupila manju u selu, sin joj je bolestan, a taj novac namenila je za sahranu, svoju ili sinovljevu - priča nam Milinko.

Nije je ni pitao od čega sin boluje, bilo mu je neprijatno, kazuje. Častila ga je sa 6.000 dinara.

- Kada je objasnila da joj je sin bolestan, vratio sam novac, ali ona je bila uporna i ugurala mi je novac, rekoh ajde da ne odbijem - iskren je on.

Ljudi zaboravljaju svašta Vraćamo i dokumenta, neko nas časti pivom Dešavalo se i ranije da Milinko, Goran i njegove kolege iz "Komunalca" vraćaju izgubljene stvari: - Zaboravljaju ljudi kese, torbe, novčanike, pa neko ukrade novac, a dokumenta baci. Nalazio sam ranije novac, po nekoliko hiljada dinara, i vraćao sam. Čak sam i dokumenta nosio na adresu ljudima, neko časti pivom, a neko kaže hvala, mada ništa i ne tražim za to - rekao nam je Milinko.

U Inđiji inače za radnike ovog javnog preduzeća meštani imaju samo reči hvale, a nije prvi put da Milinko i njegove kolege vraćaju velike svote novca. Njegov kolega Goran Jovanović (40), koji radi kao čistač, a u slobodno vreme i kao muzičar, pronašao je pre nekoliko meseci torbicu sa 7.600 evra.

- Bili su tu novac, dve kartice, lična karta i telefon. Torbicu sam pronašao na šetalištu, pored kontejnera, ispod crnih džakova. Čuo sam da zvoni telefon iz te torbe, javio sam se, a čovek me pitao gde se nalazim i rekao da je njemu to ispalo, a da mu novac treba da za dete, koje je osoba sa invaliditetom - priseća se Goran za Kurir.

Našli su se, novac je vraćen:

- Čovek je hteo da me časti, stavio mi je novac u džep, ali nisam mogao to da prihvatim i vratio sam. Posle pet-šest dana ti ljudi su me pronašli, doneli su mojoj deci poklone, telefone i piće. Nisam se tome nadao. I ja imam bolesnu ženu, ide na dijalizu. Od srca sam im vratio taj novac.

Goranu ovo nije prvi put da nalazi i vraća izgubljeni novac. Pre godinu dana u WC jedne kafane, u kojoj je svirao, našao je, kaže, ogromne pare, više se i ne seća sume, ali ih je odmah predao vlasniku objekta.

