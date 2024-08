Tropski talas nastavlja da prži, ali stižu nepogode! Upaljen narandžasti meteo alarm, danas će na udaru biti ovi delovi Srbije!

U Srbiji će danas biti promenlјivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo, ali nestabilno pa se očekuju i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom i prosečnom količinom padavina koja u većini mesta neće biti velika.

Izolovano se u zapadnoj polovini Srbije može javiti i kratkotrajno jači plјusak sa sitnim gradom uz količinu padavina veću od 20 l/m2 za kratko vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 stepeni do 23, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni.

U Beogradu danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Sredinom dana i posle podne se na širem području grada očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 21 stepen do 23, a najviša dnevna oko 32 stepena.

foto: RHMZ

Danas će na snazi narandžasti meteo alarm biti na jugozapadu, jugoistoku, istoku, Pomoravlju, Šumadiji i na zapadu Srbije ali i u Sremu zbog visokih temperatura, a ponegde i zbog najavljenih nepogoda.

U sredu i četvrtak biće promenlјivo oblačno i dalјe toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u oblastima južnije od Save i Dunava uz lokalni razvoj oblačnosti i sa kratkotrajnim plјuskovima i grmlјavinom.

Od petka do nedelјe pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepena.

foto: RHMZ

Biometeorološka prognoza Iznad našeg područja se zadržava relativno nepovolјna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Srčanim bolesnicima i asmatičarima se naročito preporučuje da primene savete lekara. Mogući su razdražlјivost i glavobolјa. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna pažnja.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Sreda

foto: RHMZ

Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti u oblastima južno od Save i Dunava očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Četvrtak

foto: RHMZ

Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti u oblastima južno od Save i Dunava očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Petak

U većem delu zemlje pretežno sunčano, dok se samo na jugu i istoku tek ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša od 30 do 33 stepena.

Prognoza vremena od 31. avgusta do 4. septembra

Za vikend pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepena, a početkom sledeće sedmice prolazno naoblačenje i manji pad temperature mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.