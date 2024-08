Holanđanka traži Srbina Stefana, moli za pomoć: Ne mogu tek tako da odem do njegove kuće i pokucam na vrata

Da je moć društvenih mreža velika uverila se i devojka iz Holandije kada je zatražila pomoć da pronađe mladića kog je upoznala u Nišu.

"Pokušavam da nađem nekoga koga sam upoznala prošlog petka u Beer garden-u u Nišu. Mislim da se zove Stefan, lepo smo se proveli, a on je bio baš fin. Nismo razmenili društvene mreže, a ja bih i dalje volela da budem u kontaktu sa njim nekako. Vratila sam se kući posle putovanja i ne mogu tek tako da odem do njegove kuće i pokucam na vrata. Neko me je uputio da pošaljem svoju molbu na ovaj nalog, pa to i činim. Hvala, nadam se da možete da mi pomognete", napisala je ona molbu upućenu na adresu instagram stranice Nishnocu.

Odmah su se javili i duhoviti komentatori: "Ne nasedaj Stefane hoće srpski pasoš da može stalno da sluša Bobana Zdravkovića", "Daj pitajte jel mora baš Stefan...isto joj je to", "Evropski pasoš je u pitanju Stefane javi se", "Kakvi li su Holanđani kad ova došla ovde da traži"...

Ubrzo se u komentaru javio i jedan imenjak momka kog traži Holanđanka, ali je njegovo "evo me", prošlo nekako neopaženo.

Priča se baš brzo odvijala, pa je u roku od dva sata, od Cherylie, kako se predstavlja na Instagramu, stigla i druga poruka:" Hej, poslao mi je poruku, mnogo vam hvala".

(Kurir.rs/Telegraf)

