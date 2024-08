Milica obišla čuveno letovalište gde se okuplja svetski džet set: Otkrila kako ga povoljno možete obići! (VIDEO)

Mnogi maštaju o tome da posete jedno od najlepših letovališta u Italiji Portofino.

Milica Vuković imala je tu sreću, a otkrila je kako je povoljno obišla ovo čuveno letovalište.

- Za početak letela sam od Beograda do Bergama i povratna karta je koštala 100 evra. Potom, shuttle bus od aerodroma do Milana bio je 10 evra po pravcu. Smeštaj u Milanu je izašao 120 evra po noći za dve osobe. E sad, da biste došli do Portofina, potrebno je da uhvatete voz od Milana pa do grada Santa Margherita Ligure - navela je Milica na Tiktoku.

Sama vožnja traje oko 2,5 sata, a povratna karta je 40 evra.

- Odavde se zatim preseda na brodić ili autobus koji direktno vozi do Portofina i cena karte je 5 evra. Autobus ide prilično često, a vožnja traje oko 20 minuta. Nakon ove uzbudljive avanture, stiže se u čarobni Portofino, koji važi za jedno od najekskluzivnijih letovališta u Italiji, gde se okuplja svetski džet set. Ono što me posebno obradovalo jeste što sam pronašla svoj omiljeni sladoled, pa sam mogla da se osvežim i pojedem ga u miru sa najlepšim pogledom - ispričala je ona.

