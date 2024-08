"Babo, hoćeš da snimamo neki video" Ovako je unuk od Mile napravio zvezdu TikToka u Srbiji! Šou šta joj kažu doktori kad je vide

Tik Tok trenutno je najpopularnija društvena mreža na svetu i ako su njeni korisnici većinom pripadnici mlađe populacije, imaju onih starijih koji uživaju u njenim čarima.

Jedna od njih je Mila Malenović iz sela Supske kod Ćuprije koja u svojoj, 83. godini kreira sadržaj zajedno sa svojim unucima Željkom i Nevenom.

Baka Mila ceo je svoj život provela baveći se poljoprivredom, te nije ni mogla da sluti da će jednog dana postati zvezda Tik Toka. Društvene mreže su joj bile nepoznanica, ali na nagovor svojih unuka ipak je odlučila da se upusti u digitalnu avanturu.

Kad unuk režira - Sad ćeš da gledaš tamo i reći ćeš, ma ne može bre to više, ok? Ali ja ti kažem kada. Ajde sad... - Ma ne može to bre!

- Kad počnemo da snimamo, on jednom kaže: Babo, hoćeš da snimamo neki video? Pa ajde sine, to je bilo onako, mislim, samo tek što sam snimala i nisam ja to obraćala pažnju... Baš da to nešto, da ja stignem, nešto uradim, kako to ti. Jok, ja to, onako, i to je ispalo, dobro, pa tako smo, redom, redom, redom, ono ide, ide, pa sad daleko otišlo. Meni to sad interesantno, ja sad u ove godine nemam šta da radim... Osveži me... - priča baka Mila.

Za razliku od većine ljudi njenih godina, Mila ima pozitivno mišljenje o društvenim mrežama. Kaže, vreme je takvo.

Mila ne krije da je imala težak zdravstveni problem i da je kreiranje šaljivih video-snimaka doprinelo njenom brzom oporavku.

Ipak, trenutno najomiljenija baka u Srbiji nije opterećena popularnošću.

- Kad sam bila u bolnicu, to, bože, pa lekari kad me videše, pa one sestre, pa, bože, ma to je bilo tako pozitivno. Oni svi oko mene. Ja sam bila, bože, mnogo kritična. Doktor kad dođe ujutru u vizitu, on prvo mene spomene, ajde tiktokerka, ajde, ono, ti si najbolja baba. To se mi se čini neverica, da ja sam popularna. One sestre, one kad dođu, one ovako men’ pa se smeju, pa me vole, pa... - priča Mila i ne skida osmeh s lica.

Inače, za one koji ne znaju njeni unuci Željko i Nevena veoma su popularni na društvenim mrežama a njihova baba pravo je osveženje u virtuelnom svetu.

- Znam da ljudi vole takve starije bake, dede na društvenim mrežama, a ja sam prepoznao da ima taj talent za glumu, i rekao sam što da ne, i tako smo krenuli da snimamo zajedno. Skočio sam za 50.000 pratilaca od kako je baka tu sa mnom. Tako da je baka baš doprinela tom procesu mog rasta na društvenim mrežama. Ja nju mnogo volim, ona mi je sve na svetu, moja baba i ja zajedno smo najbolji - veli ponosno unuk.

I unuka Nevena deli mišljenje brata.

- Baš je popularna, ljudi je mnogo vole, obožavaju kada se snimi neki video sa bakom, tako da se ona snašla u tome, svaki put kada snimamo neki video, sve je bolja i bolja u tome, sve brže shvati kako treba da se snimi, nekad ne moramo ni da je pokažemo šta i kako, ona to sama odradi po svom i ispadne čak i bolje nego ono što smo mi rekli...

Baka Milana ne koristi pametni telefon, nema lične naloge na društvenim mrežama i nije joj u planu da ide dalje od ovoga. Njen cilj je bio samo da pomogne svojim unucima!

