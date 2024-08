Da li je roze plaža na Kritu zaista roze? Milica je posetila, pa otkrila šta je istina (VIDEO)

Da li je roze plaža na Kritu zaista roze ? Ja sam se bojala da ću se razočarati u Elafonisi plažu koja je poznata po svom roze pesku. Bojala sam se se da sve fotke na netu nisu isfotošopirane. Naravno da ne treba da očekujete baš ovakvu boju peska, ali on zaista jeste rozikast. Ova jedinstvena boja dolazi od mikroskopskih delova školjki i malih morskih organizama koji kada umru, njihovi ostaci se s vremenom drobe i mešaju sa belim peskom stvarajući prelepe roze tonove. Roze pesak nije ravnomerno raspoređen već se često vidi u tragovima ili kao lagani preliv preko belog peska. A u kombinaciji sa tirkiznim morem sve to deluje nestvarno. Ovako nešto, osim na Kritu možete videti recimo na pojedinim plažama na Bahamima i u Indoneziji. *** Najbliži parking do plaže košta 5€ za ceo dan, samo malo iznad je 3€. Posle do plaže idete peške 5- 10 min. Ležaljke i suncobran su 20€. Sok, kafa i čips na plaži po 2,5€. Da li ste posetili Elafonisi i da li vam se dopada? Pišite mi u komentarima. 💕