Deo prosvetara najavio beli štrajk, a većina danas i u petak posle sastanka s Vladom odlučuje da li će biti obustave ili ne!

U više od 200 škola u Srbiji u kojima su mnogi nastavnici članovi Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije sa početkom nove školske godine otpočeće i beli štrajk.

Do 11. oktobra neće upisati zvanično nijednu ocenu, a ukoliko se njihovi zahtevi ne uvaže, "okreću novi list".

S druge strane, i četiri reprezentativna prosvetna sindikata (Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat radnika Srbije u prosveti i Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost) najavljuju da obustava nastave s početkom nove školske godine zavisi od ishoda sastanaka koji će biti održani danas i u petak s predstavnicima Vlade!

Kako Kurir saznaje, danas bi nazočni trebalo da budu i premijer Miloš Vučević, ministar finansija Siniša Mali i ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović.

Prvog dana bi trebalo da se govori o ranije potpisanom protokolu s Vladom koji predviđa izmene Krivičnog zakonika i rešavanje materijalnog statusa zaposlenih u prosveti, a drugog dana će se pričati o izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje bi predviđale i nova pravila o suspenzijama učenika, kao i tome da se nastavnici rasterete nepotrebnih administrativnih poslova.

Svima je cilj isti, a to je da se napad na zaposlene u prosveti uvrsti u Krivični zakonik i da se tretira kao napad na advokate, a to bi predviđalo i kazne zatvora do osam godina. Prosvetarima je to i obećano u junu, na sastanku s predstavnicima Ministarstava prosvete i pravde. Međutim, nije zaživelo.

Mirjana Gašić, portparolka USPRS, veruje da će predlog izmene Krivičnog zakonika na jesen ući u skupštinsku raspravu i da će biti usvojen do kraja kalendarske godine.

- Mi smo s Vladom potpisali protokol. Prva od obaveza jeste izmena Krivičnog zakonika i dovođenje škole u fazu potpune bezbednosti. Druga je izmena koeficijenata zaposlenima u vannastavnim procesima u obrazovanju, jer te kolege po sadašnjem primaju platu koja se svakog meseca usklađuje s minimalnom zaradom u Srbiji. Znači, minimalnu zaradu ili zaradu ispod minimalne - navodi Gašićeva, dodajući:

- Treća stavka jeste usklađivanje visine ličnog dohotka prosvetnog radnika s prosečnom platom u Srbiji. Trenutno je početna plata prosvetnog radnika za 14 odsto niža od sadašnje prosečne plate.

Gašićeva navodi da bi pitanje bezbednosti i rešavanje statusa zaposlenih u prosveti mogli biti razlog za protest prosvetnih radnika i obustavu nastave.

- Nakon sastanaka, odnosno u ponedeljak, 2. septembra, sindikati će održati zajedničku konferenciju ispred Vlade, gde ćemo javnost izvestiti o daljim koracima.

Ovo prosvetari traže da se napad na prosvetnog radnika uvrsti u Krivični zakonik i bude tretiran kao napad na advokata, uz zatvorsku kaznu do osam godina

usklađivanje visine ličnog dohotka prosvetnog radnika s prosečnom platom u Srbiji

izmena koeficijenata zaposlenima u vannastavnim procesima, čija plata je sada na visini minimalne zarade

uvođenje momentalne suspenzije sa nastave za nasilne učenike

ukidanje anonimnih prijava prosvetnim inspekcijama

Oni neće pristupiti belom štrajku, dok NSPRS hoće, i to tako što do 11. oktobra neće upisivati ocene, a ukoliko njihovi zahtevi ne budu usvojeni, svim đacima će zaključiti petice!

- Pored zahteva za izmene Krivičnog zakonika, naš sindikat je još u decembru 2022. godina izneo još dva. Jedan je uvođenje mogućnosti suspenzije sa nastave učenika koji se neprimereno ponaša, koji je agresivan ili ometa nastavu. Suspenzija postoji, ali učenika može suspendovati samo direktor, i to kada se protiv njega pokrene vaspitno-disciplinski postupak. Naš predlog je da profesor može da suspenduje učenika, da ga izmesti u drugu prostoriju dok ne stignu njegovi roditelji, i tog dana on ne može prisustvovati nastavi. Ukoliko se neprimereno ponašanje nastavi, suspenduje se na duže i uključuju se i ostale nadležne institucije - objašnjava za Kurir Dušan Kokot, predsednik NSPRS.

Drugi zahtev je ukidanje anonimnih prijava prosvetnim inspekcijama, koje su prema Kokotovim rečima jedan od modela pritiska na prosvetne radnike, a u 99 odsto slučajeva radi se o žalbama upravo na ocene.

- Za realizaciju tih zahteva nije potreban nijedan dinar. Mislim da ne treba sada da pričamo o zaradi, već da ove stvari pomerimo sa mrtve tačke, prvo da rešimo pitanje bezbednosti i poštovanja, a onda će sigurno doći i drugačiji način obračuna zarada.

Radni tekst izmene Krivičnog zakonika, član 344b Napad na lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi s poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1 ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1 ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili članu njegove porodice, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

