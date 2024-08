Stižu nam pljuskovi s grmljavinom! Upaljen meteo alarm, a evo kakvi će biti prvi dani septembra - očekuje se pad temperature

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima.

Na severu suvo, a u ostalim krajevima se mestimično očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 29 do 34, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na teritoriji cele Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm zbog najavljenih visokih temperatura ali i zbog mogućih nepogoda.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu danas promenljivo oblačno i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne i uveče u pojedinim delovima grada moguć je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko 21, a najviša dnevna oko 33.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike imaće relativno nepovolјan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim tegobama i na astmatičare. Neraspoloženje, bolovi u kostima i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je neophodan povećan oprez.

foto: RHMZ Printscreen

Detaljna prognoza za naredne dane

Četvrtak

Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti u oblastima južno od Save i Dunava očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

foto: RHMZ Printscreen

Petak

U većem delu zemlje pretežno sunčano, dok se samo na jugu i istoku tek ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 34 stepena.

foto: RHMZ Printscreen

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren sevreni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.

Prognoza vremena od 1. septembra do 5. septembra

U nedelju i početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepena, a od srede prolazno naoblačenje i manji pad temperature mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.