"Evo zašto je hotel u Krupnju koristio vodu iz bunara" Radojičić šokirala: Uzorak je pokazao da je masovno zagađena fekalijama

Kurir je objavio da su stigli nalazi Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, a koji se odnose na analizu vode u hotelu u Krupnju gde je došlo do trovanja pedesetoro dece koja su boravila tamo na sportskim pripremama.

Uzorak uzet sa slavine u kuhinji hotela pokazao je masovno fekalno zagađenje. Detaljnije o tome, za jutarnji program Kurir televizije, pričala je pomoćnikca direktora Zavoda za javno zdravlje Šabac, Dragana Radojičić.

- Ne možemo tvrditi da je došlo do trovanja, ovde je došlo do tegoba kombinacijom bakterija i virusa. Ono što imamo pored objavljenih podataka oko neispravnosti vode, tu jeste veliko fekalno zagađenje, a radi se o tome da se koristi bunarska voda u čitavom sistemu hotela. Zbog toga, voda koja je neispravna, ima dosta fekalnih bakterija. Naša pretpostavka je, pošto se virus može širiti direktnim kontaktom, u ovom slučaju imamo informaciju od trenera da su deca stonoteniserskog kluba imali slične tegobe kući, odnosno pre nego što su došli na pripreme. Voda koja je neispravna, automatski dovodi do toga da dete ne može da opere ruku - započela je Radojičić, pa nastavila:

- Ta voda se nije kontrolisala i nije bila pod nadzorom. Ono što smo u momentu odlaska potvrdili jeste da oni koriste tu vodu jer je bila restrikcija u Krupnju gradske vode i da oni ubacuju to u sistem. Tada smo uzeli tu vodu, iz bunara, a nakon izlaska kolege, specijaliste higijene, utvrđeno je da imaju tri bunara i da nijedan nije pod nadzorom.

