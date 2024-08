"Čujem da se udala šesti put, užas šta mi rade!" Prvi put se oglasio gorštak Dane, progovorio o svim optužbama: Drama se nastavlja

"Ona je mene lažno optužila, a čujem i da se udala šesti put. Užas šta mi rade, mediji su me razvukli, napravili od mene nasilnika, prete mi stalno. Više ne čitam te komentare, vređaju me, i tamo u Bosni mediji svašta za mene pišu. Ja kriv ništa nisam, neka idu na sud, pa neka tamo to pričaju. Dete je hvala Bogu kod mene i tu će i da ostane", rekao je gorštak sa Golije Danijel Dane Biorac nakon informacije da ga je žena prijavila.

Povodom optužbi svoje supruge, on insistira na tome da su lažne.

"Za prijavu su posle oni proverili i videli da je to lažno da bi otišla u Sarajevo, jer ja nisam dao da se ide tamo. Ona je to sa majkom osmislila, pa je policija reagovala. Videli su da nije bilo nasilja", tvrdi Biorac.

Podsetimo, Danijel Dane Biorac, poznatiji kao "gorštak sa Golije" u žižu javnosti je dospeo kada se proširila priča o njemu i načinu života koji voli na planini. Pričao je tada Dane kako, bez porodice i komšija u blizini, brine o svom imanju i životinjama. Tada je rekao da želi da se oženi i izgradi porodicu, što se desilo uskoro - žena mu je Kristina rodila sina Jovana.

Međutim, ubrzo se desio preokret. Kristina, koja je sa Danetom na planini živela nekoliko godina, optužila ga je na društvenim mrežama i u medijima. Ona je tvrdila da su je Dane i njegova majka Vesna "zlostavljali i trovali" i ispričala ranije da je sa teškom upalom creva završila u bolnici. Dodala je i da je "zaradila" neizlečivo oboljenje creva. U tim optužbama kazala je i da su je terali da se snimaju za medije, kako bi dobijali donacije i novac, koji su trošili samo na sebe.

"Nikada nisu bili venčani, jedina tužba koju je podneo je da se liši starateljstva nad detetom"

Pomenuti član porodice kaže da Dane ipak nije tužio Kristinu, iako dodaje da su tvrdnje koje je Kristina iznela neistinite.

- Advokat ga je savetovao da ne podnosi tužbu, jer je tako nešto samo bacanje para. Nema potrebe da je tuži. Kristina i Dane nikada nisu venčani, živeli su u vanbračnoj zajednici i imaju sina. O sinu brine Dane, a Kristina je otišla za BiH. Tvrdnje koje je ona iznela u medijima su netačne, a fotografije koje je objavila nastale su još 2018. godine kada je bila bolesna i skupljala novac za lečenje. Jedina tužba koju je Dane podneo jeste da se Kristina liši starateljstva nad detetom - tvrdio je za Blic član porodice.

