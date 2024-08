"Naduvao sam i pobegao" David napravio prekršaj u Grčkoj, dobio debelu kaznu a Srbi ga bizarno bodre: Evo da li ipak mora da plati

Mladić iz Srbije napravio je prekršaj u Grčkoj, nakon čega je po tamošnjim zakonima trebalo da ostane bez više od 700 evra, kao i bez dozvole u trajanju od 90 dana. Međutim, kako je odlučio da izađe iz zemlje, njemu ta kazna nije sprovedena usled čega je nastupila dilema - šta ga čega u budućnosti, ali i da li mu kazna važi i za druge zemlje članice EU.

David, mladić iz Srbije uhvaćen je u alkoholisanom stanju tokom boravka na Halkidikiju u Grčkoj. Tokom alko testa, njemu je u krvi izmereno 0, 6 promila, što je prema tamošnjim kažnjivo sa 710 evra, kao i oduzimanjem vozačke dozvole na 90 dana.

Prekršio zakon u Grčkoj i pobegao nazad za Srbiju

Kako je ipak pokušao da se izvuče, on je izašao iz Grčke bez predznanja da li to može imati posledica van zemlje Helena po njega. Pomoć po tom pitanju, zatražio je od Srba okupljenih u jednoj od grupa posvećenim letovanju u Grčkoj.

"Zdravo. Dobio sam kaznu za alkohol u Grčkoj (0.6), 710e i 90 dana zabranu upravljanja. Nisam platio i izašao sam iz države. Da li je neko imao slična iskustva koje su posledice ako se ne plati? Da li cu dobiti zabranu za sve države Eu ili samo Grčka?", napisao je on.

Ono što malo poražava u ovom slučaju jesu saveti Srba. Naime, jedan deo njih ga je savetovao da "udari po gasu", dok je drugima postotak alkohola u krvi "bio mali".

"Ako ti nisu skinuli tablice samo gas", "Pa gde sa 0,6 nesrećo, bar da je bilo 1,5 da ti ne bude žao", "Sledeće godine Neum ili Crna gora", smenjivali su se komentari.

Bilo je i onih koji su osudili njego čin, navodeći kako zbog ovakvih stvari nevini ljudi ginu na putevima.

"Ne mogu da verujem da ovakvi ljudi postoje! Samo da ušićare, da popiju pa da sednu za volan! Zbog takvih toliko ljudi gine svakodnevno. I još bi ponovo negde na put, valjda da još više loču. Sramota!", "Ako si vozio pijan realno je da dobiješ zabranu za sve države pa sutra opet vozi", samo su neka od mišljenja osude bila.

U Srbiji bi ga ovaj prekršaj stajao i novca i bodova

Ako uzmemo u obzir nivo alkohola u krvi koji je David imao u sebi i pogledamo u zakon države Srbije kada se radi o ovom delu, njemu bi u našoj zemlji bili oduzeti bodovi, vozačka na tri meseca, i platio bi novčanu kaznu.

Srednja alkoholisanost (više od 0,5 do 0,8 mg/ml) povlači prekršajni postupak, novčanu kaznu od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 3 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci.

Da li nas kazna sa mora prati i po povratku u Srbiju?

Kako je rekao direktor Yute, Aleksandar Seničić, ovakve stvari ne prolaze nekažnjeno i od skora nas prate čak i po dolasku kući sa letovanja.

- Od 2021. godine postoji ugovor sa nekim advokatskim kancelarijama u Srbiji koji vode računa da se dug naplati. Dakle, svaki prekršaj koji počinite u inostranstvu može da bude bumerang i jednostavno ne postoji drugi način sem da platite kaznu. Kao što ne biste seli u alkoholisanom stanju u Srbiji, tako isto to ne radite ni na moru, bezbednost mora da vam je na prvom mestu - istakao je Seničić.

Šta kaže grčki zakon o drumskom saobraćaju?

Prema najnovijem zakonu o drumskom saobraćaju koji je na snazi u Grčkoj, vozači koji se uhvate u prekršaju dok su pod dejstvom narkotika ili alkohola suočavaju se s drastičnim kaznama. Zakon, koji je stupio na snagu, predviđa zatvorske kazne u rasponu od 1 do 10 godina za upravljanje neispravnim vozilom, prekoračenje brzine, vožnju u traci za hitne slučajeve i prolazak kroz crveno svetlo. Ako neki od ovih prekršaja izazove smrt većeg broja ljudi, sud može izreći kaznu doživotnog zatvora.

Kazne za nasilničku vožnju su takođe značajne: novčana kazna od 700 evra i oduzimanje vozačke dozvole na 30 dana. Isto tako, vozači će platiti 700 evra ako se zaustave van zaustavne trake na auto-putu.

Što se tiče vožnje pod dejstvom alkohola, kazne su klasifikovane prema nivoima alkohola u krvi. Vozači sa alkoholom u krvi od 0,25 do 0,40 promila suočavaju se s kaznom od 200 evra. Oni koji imaju između 0,41 i 0,60 promila biće kažnjeni sa 700 evra i oduzimanjem dozvole na 90 dana. Za vozače koji su zatečeni sa više od 0,60 promila, predviđena je kazna zatvora do 6 meseci, oduzimanje dozvole na 180 dana i novčana kazna do 3.000 evra.

