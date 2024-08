"Hvalite se kupovinom na Temu, a do juče ste zezali one koje kupuju stvari kod Kineza" Ivana ukazala na licemerje modernog društva

Mnogi influenseri na društvenim mrežama danas ponosno otvaraju pakete koji su im, iz daleke Kine, stigli preko aplikacije Temu, a nekada je bilo blam kupovati i nositi kinesku robu.

Na ovaj fenomen je ukazala i influenserka Ivana Pitarević koja je na Tik Toku, gde ima nalog "pitarevic_ivana" objavila snimak na temu Temua, kineskog giganta e-trgovine koji je zaludeo Srbe.

foto: pitarevic_ivana, Tik Tok Printscreen

- Radi se o tome da kada sam ja išla u školu, i kada bih ja ili neko drugo dete iz odeljenja, došlo u tu istu školu u patikama koje su kupljene kod Kineza ili na buvljaku, doživljavao bi najgore zlostavljanje i šikaniranje od strane društva. Samo zato što te patike nisu kupljene u sportskoj radnji nego su kupljene kod Kineza. I onda bi to jadno dete skrivalo te patike ili bi lagalo, ili se, sećam se, često dešavalo da kada kupiš nešto što je fejk na buvljaku, onda lažeš da je to kupljeno u toj ili u toj radnji. I to je prosto bio toliki tabu da su se deca stidela toga i bukvalno bila ljuta na roditelje jer mu kupuju stvari kod Kineza - priča Ivana, a što mnogi mogu i potvrditi.

Doba konzumerizma

A onda se, kaže, u današnje doba konzumerizma, stvori jedna aplikacija koja se zove Temu, i onda, nazovi "kul"devojke i momci masovno naručuju stvari.

foto: Nemanja Pančić

- Na svim društvenim mrežama vidim, a i uživo čujem da kul, nazovimo kul, devojke i momci masovno naručuju stvari. A, mene samo interesuje - kad smo tačno rešili da je kul to isto što je nekad bilo loše, fuj i plastično - kaže ona i nastavlja:

foto: Shutterstock

- Koliko puta sam samo čula da za neku haljinu neko kaže: "Izgleda ao da je kupljena kod Kineza". Kako smo tačno rešili da je sad to dobro, da je to sad kul i, ne bih da osuđujem nikoga, ali najgori deo cele ove priče je taj što te osobe koje ja vidim da snimaju te holove su isti oni ljudi koji su nekada u srednjoj, u osnovnoj školi bili upravo oni koji su zlostavljali decu koje su kupovale iste te stvari kod Kineza - kaže ova devojka, koja sa razlogom postavlja sledeće pitanje:

- Da li je to sada okej samo zato što je trend ili smo prosto napredovali pa smo prihvatili da su ti Kinezi okej, mada mogu da se kladim da i dan-danas neko dete ide u školu u kineskim patikama i sto odsto ne prolazi lepo.

Ivana je u potpisu snimka napisala: "Pravite Temu haul, a do juče ste zezali decu koja nemaju para i kupuju stvari kod kineza?".

