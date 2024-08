Dačić na mestu velikog požara kod Pirota: Vatrogasci i spasioci se bore da sačuvaju sela! Meštanin sumnja da je požar podmetnut

Požar koji je izbio pre 10 dana na planini Vidlič je zahvatio oko 2.500 hektara površine šuma duž planine od sela Smilovci kod Dimitrovgrada pa sve do sela Krupac i Basara kod Pirota, gde je i proglašena vanredna situacija.

Nepristupačan teren i stalne promene pravca vetra dodatno otežavaju stanje na terenu. Naša dopisnica Emilija Andrejević obišla je požarom zahvaćene predele kod Pirota.

Ekipa Kurira razgovarala je sa meštanima sela zahvaćenih požarom, a jedan od njih rekao je da mu ne deluje verovatno da je požare koji su izbijali u krugu od 20 kilometara mogao izazvati grom:

- Situacija nije bila dobra. Požari su bili na više mesta. Kažu da ih je izazvao grom. Ja ne znam da li je to moguće - da grom poveže tih 20 kilometara. Ne znam da li je to neko zapalio namerno, ali to je ipak razdaljina od 20km.

Mesto požara posetio je i ministar Ivica Dačić koji je izjavio da se nadležne službe bore da sačuvaju sela kao i da su u tome poprilično uspeli.

- Nažalost ovde je sada žarište jednog velikog požara gde je zahvaćeno više od 2000 hektara i sve naše jedinice koje god mogu su došle da ovde pomognu zajedno sa pripadnicima ostalih specijalizovanih, da tako kažem, državnih organa - rekao je Dačić i dodao:

- Ovde se bore naše vatrogasne i spasilačke službe zajedno sa radnicima Srbijašuma, sa ljudima ovde i sa ciljem da zaštite i sačuvaju ova sela i vidite da je to u značajnoj meri uspelo.

Kurir.rs

