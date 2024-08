UNS: Preminuo novinar Radoslav Rade Negojević (75)

Dugogodišnji novinar i član Udruženja novinara Srbije (UNS) Radosav Rade Negojević preminuo je sinoć u Kosovskoj Mitrovici u 75. godini.

Negojević je završio Višu pedagošku školu. Novinarstvom se bavio više od 40 godina.

Od 1974. do 1980. godine radio je kao novinar na Televiziji Priština, a bio je i šef dopisništva Politike Ekspres u Prištini. Od 2000. do 2003. godine bio je urednik na RTS-u, a kao novinar-urednik radio je i na Televiziji Most.

Rođen je 22. juna 1950. godine u Istoku na Kosovu i Metohiji. Dobitnik je više godišnjih nagrada i priznanja.

Negojević će biti sahranjen sutra u 14 časova, na groblju u Rudaru.