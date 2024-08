Srbe policajci trgli iz sna pa ih kaznili sa 300€! Mnogi ovo rade u Grčkoj, a ne znaju da je zakon rigorozan: Hitno zvali ambasadu

Sezona godišnjih odmora i dalje je aktuelna, a dobar deo Srba tradicionalno dane odmora provodi na grčkim plažama.

Međutim, Grci su ove godine uveli brojna stroga pravila ponašanja što na putevima, što na javnim mestima za koje mnogi ni ne znaju da postoje.

Gotovo svakodnevno se ljudi žale na situacije sa kojima se susreću na Mediteranu, pa je tako još jedan slučaj prijavljen na sve popularnijoj stranici "Grčka info".

Naime, kako se požalila jedna Srpkinja, njeni roditelji su dobili kaznu od 300 evra za čini se, pomalo bezazlenu stvar.

- Roditelji su na odmoru u Grčkoj, spavali su noćas u kombiju na Destenika plaži, ali su ih jutros probudili policajci i napisali im kaznu od 300€. Oni ne znaju ni grčki ni engleski tako da policajce nisu razumeli šta su im govorili, nigde u blizini nema istaknute table da je zabranjeno spavanje na plaži pa me zanima da li će imati problema na granici ukoliko ne plate kaznu. Zvali su našu ambasadu ali oni su ih uputili na turističku inspekciju, međutim sa njima ne mogu nikako da se sporazumeju jer ne znaju jezik - napisala je ona.

Sudeći po komentarima ispod njene objave, ljudi su je upozorili da je ovo česta tema kao i da je slobodan kamping u Grčkoj zabranjen.

Šta kaže grčki zakon o drumskom saobraćaju?

Prema najnovijem zakonu o drumskom saobraćaju koji je na snazi u Grčkoj, vozači koji se uhvate u prekršaju dok su pod dejstvom narkotika ili alkohola suočavaju se s drastičnim kaznama. Zakon, koji je stupio na snagu, predviđa zatvorske kazne u rasponu od 1 do 10 godina za upravljanje neispravnim vozilom, prekoračenje brzine, vožnju u traci za hitne slučajeve i prolazak kroz crveno svetlo. Ako neki od ovih prekršaja izazove smrt većeg broja ljudi, sud može izreći kaznu doživotnog zatvora.

Kazne za nasilničku vožnju su takođe značajne: novčana kazna od 700 evra i oduzimanje vozačke dozvole na 30 dana. Isto tako, vozači će platiti 700 evra ako se zaustave van zaustavne trake na auto-putu.

Što se tiče vožnje pod dejstvom alkohola, kazne su klasifikovane prema nivoima alkohola u krvi. Vozači sa alkoholom u krvi od 0,25 do 0,40 promila suočavaju se s kaznom od 200 evra. Oni koji imaju između 0,41 i 0,60 promila biće kažnjeni sa 700 evra i oduzimanjem dozvole na 90 dana. Za vozače koji su zatečeni sa više od 0,60 promila, predviđena je kazna zatvora do 6 meseci, oduzimanje dozvole na 180 dana i novčana kazna do 3.000 evra.