Urgentno! Zaštitnik građana o trovanju dece u Krupnju: Očekujemo odgovor kako su deca uopšte došla u kontakt sa tom vodom!

Kontrolu slučaja trovanja dece u hotelu u Krupnju je na sopstvenu inicijativu zatražio i zaštitnik građana Zoran Pašalić, sa kojim je danas razgovarala novinarka Kurira Teodora Borozan.

- Nakon kontrole vode, naša saznanja su da su u pitanju bunari koji su praktično korišćeni za snabdevanje vodom celog hotela Grand. Ovo što vam govorim je nezvanično. Zvanično mi očekujemo da će nam ovih dana stići ono što smo tražili i uputili zahtevom od Ministarstva zdravlja, Odelenja sanitarne inspekcije i Zavoda za javno zdravlje opštine Šabac, a to je da se utvrdi da li i pod kojim okolnostima su deca konzumirala vodu i da li je ono što je u obavezi proverano periodično u kakvoj je vodi reč jer nije u pitanju voda za piće - rekao je Pašalić i dodao:

- Kako je moguće uopšte da je došlo do toga da su deca čak i pila tu vodu? Upravo to je odgovor koji očekujemo. Kako je moguće da uopšte deca dođu u kontakt, ne da piju tu vodu, nego uopšte da dođu u kontakt sa vodom koja je neproverena. Jer ta voda koja je neproverena - a ja neću da pretpostavljam još njihov odgovor, ovo su naznake, ovo kao što sam rekao su nezvanične informacije - ali ja očekujem da će odgovor stići ovih dana. Uostalom, juče je istekao sedmi dan, to je bio krajnji rok da nas obavesti.

- Razumem, pošto su problemi oko pošte, oko slanja svih mogućih zahteva putem pošte, možda zakasne neki dan, ali ono što je važno, mi smo danas poslali urgentni zahtev da saznamo šta je prvenstveno sanitarna inspekcije utvrdila, a svakako i koji su nalazi zavoda za javno zdravlje.

