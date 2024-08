Do kraja dana grmljavinski pljuskovi - na udaru i Beograd! RHMZ izdao hitno upozorenje: Temperatura ista, ali ovi delovi pod kišom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na svom sajtu o nevremenu koje se večeras očekuje u više delova Srbije. Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se oko 20:40 časova.

"U naredna dva sata ponegde u Banatu, Braničevskom i Borskom okrugu, Pomoravlju i južnoj Srbiji uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Takođe se i na širem području Beograda, južni i jugoistočni delovi grada, očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom", stoji u najavi RHMZ-a.

foto: Printscreen/RHMZ

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike imaće relativno nepovolјan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim tegobama i na astmatičare. Neraspoloženje, bolovi u kostima i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je neophodan povećan oprez.

Detaljna prognoza za naredne dane

Četvrtak

Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti u oblastima južno od Save i Dunava očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Petak

U većem delu zemlje pretežno sunčano, dok se samo na jugu i istoku tek ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 34 stepena.

foto: RHMZ Printscreen

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren sevreni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.

Prognoza vremena od 1. septembra do 5. septembra

U nedelju i početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepena, a od srede prolazno naoblačenje i manji pad temperature mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.