Vesko im dao sve! Kuću, 7 plata unapred, krave, koze, dva auta: Bogati biznismen iz Amerike imao samo 1 uslov, a oni ga zavrnuli

Tražio porodicu s decom da mu čuva dedovinu a bračni par ga nije ispoštovao - muž Crnogorac, žena iz Srbije. Z nate, da je meni neko kad sam odlazio u Ameriku pre 37 godina dao to što sam ja njima, ne bi mene Amerika ni videla

Početkom aprila, vest o Vesku Šutoviću, uspešnom biznismenu poreklom iz Crne Gore koji živi i radi u Americi, obišla je region.

Vesko je tada dao velikodušnu ponudu - želeo je da poštenoj porodici ustupi na korišćenje svoje veliko imanje u selu, udaljenom sedam kilometara od centra Bijelog Polja.

On je bio spreman da vrednim ljudima, koji žele da rade, ustupi kuću, štale i pomoćne objekte, dao bi im platu od 700 evra i garantovao otkup proizvoda.

Nakon što je vest objavljena, telefoni nisu prestajali da zvone. Vesko je na kraju pronašao porodicu koja će se brinuti o imanju i tako sprečiti da dedovina zaraste u korov.

Vesko, koji poseduje nekoliko uspešnih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama, izrazio je želju da na imanju živi poštena i vredna porodica sa decom, koja nije imala problema sa zakonom.

Bogato imanje na Veskovoj dedovini

foto: RINA/Privatna arhiva

Da dedovina ne bude zapuštena...

Njegova ponuda proizašla je iz želje da dedovina ne bude zapuštena, a porodici će na raspolaganju biti kuća sa četiri spavaće sobe i sve što je potrebno za život i rad na imanju.

Mondo je razgovarao sa uspešnim biznismenom Veskom Šutovićem, koji već 37 godina živi u Njujorku i vodi uspešnu firmu sa više od 100 zaposlenih.

Kako je rekao, ovo nije bio prvi put da je dao ovakvu ponudu. Četiri puta tražio je poštenu porodicu koja bi se starala o njegovoj dedovini, zauzvrat je davao nekoliko plata unapred, potpuno opremljeno imanje, sa svom neophodnom mehanizacijom za obradu zemlje i čuvanje stoke.

foto: RINA/Privatna arhiva

Ne samo da je imanje opremio mehanizacijom za bavljenje poljoprivredom, već je kupio i stoku kako bi porodici olakšao početak.

Sagovornik je rekao da je ovo poslednji put da je ovakvu ponudu dao, a da za to postoji debeli razlog. Bračni par sa troje dece, muž iz Crne Gore, a žena iz Srbije, koji se uselio na imanje nakon vesti objavljene u aprilu nije ispoštovao dogovor.

Dao sve: Kuća, centralno grejanje, 7 plata unapred, krave, koze, dvoja kola... Vesko im je ustupio opremljenu kuću, koja ima i centralno grejanje, kupio krave, koze, dao 7 plata unapred, pa čak i dva automobila, iako to nije bilo dogovoreno. Međutim, umesto uspešne saradnje, usledilo je razočaranje. "Ustajali su kasno, a to ne može kad živite na selu, kad se bavite poljoprivredom i kad radite", objasnio je Vesko za MONDO. Situacija je kulminirala kada je saznao da je jedna krava uginula od gladi zbog neadekvatne brige. Vesko je bio primoran da donese tešku odluku - prekinuo je svaku saradnju sa njima. "Ja sam pravio proračune, od jedne krave možete da zaradite 2.000 evra, a godišnje to može da bude i 50.000 do 60.000 evra, toliko su oni mogli da zarade, ali ljudi su postali lenji, neće više niko da radi, retko ko danas poštuje dogovore", rekao je on.

"Znate, da je meni neko kada sam odlazio u Ameriku pre 37 godina dao to što sam ja njima, ne bi me Amerika ni videla. Meni nije za 2.000 ili 2.500 evra štete, meni je žao krave, zamislite crkla im je krava zbog nebrige, to ne može", kazao nam uspešni biznismen.

Za kraj, otkrio nam je da je preusmerio svoje planove i trenutno na imanju niče veliki objekat koji će prerasti u hotel. Vesko je odlučio da dedovinu ne proda, već da iskoristi turistički potencijal imanja, kako njegovo nasleđe u Crnoj Gori ne bi zjapilo prazno ili zaraslo u korov.

Kurir.rs/Mondo